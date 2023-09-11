Путин не имеет морального компаса: Бербок о похищении украинских детей

Правительство Германии осуждают агрессивные действия Российской Федерации, направленные на похищение украинских детей, которым потом РФ пытается промыть мозги прокремлевской пропагандой.

Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Ранее она пообщалась с несовершеннолетними в центре помощи детям, которых вернули из России.

— Я все еще под впечатлением от тех разговоров, которые я вела с детьми. Просто перехватывает дыхание от того ужаса, что детей просто забрали из школ или детских домов, увезли в чужую страну. Они прошли промывку мозгов, чтобы быть настроенными против своей страны, — сказала Бербок.

Министр иностранных дел Германии отметила, что ей трудно представить, как тяжело было несовершеннолетним. По ее мнению, судьба этих украинских детей еще раз свидетельствует о том, что у Путина нет морального компаса.

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— Он ежедневно нарушает правила человеческого сосуществования. Я призываю тех, кто до сих пор не может четко сказать, кто является преступником. Смотрите на эти преступления и на этих детей! Их возвращение — это первый шаг к миру. Это надо сделать немедленно, — подчеркнула глава МИД Германии.

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