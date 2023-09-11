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Україна
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Путін не має морального компаса: Бербок про викрадення українських дітей

українські діти
Фото: Depositphotos

Уряд Німеччини засуджують агресивні дії Російської Федерації, спрямовані на викрадення українських дітей, яким потім РФ намагається промити мізки прокремлівською пропагандою.

Про це заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок під час спільної пресконференції з очільником МЗС України Дмитром Кулебою. Раніше вона поспілкувалася з неповнолітніми у центрі допомоги дітям, яких повернули з Росії.

– Я все ще під враженням від тих розмов, які я вела з дітьми. Просто перехоплює подих від того жаху, що дітей просто забрали зі шкіл або дитячих будинків, відвезли в чужу країну. Вони пройшли промивання мізків, щоб бути налаштованими проти своєї країни, – сказала Бербок.

Міністр закордонних справ Німеччини зазначила, що їй важко уявити, як важко було неповнолітнім. На її думку, доля цих українських дітей ще раз свідчить про те, що в Путіна немає морального компаса.

Зараз дивляться

– Він щодня порушує правила людського співіснування. Я закликаю тих, хто досі не може чітко сказати, хто є злочинцем. Дивіться на ці злочини і на цих дітей! Їхнє повернення – це перший крок до миру. Це треба зробити негайно, – наголосила очільниця МЗС Німеччини.

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Війна в Україні, Депортація, МЗС, Німеччина, Україна-Німеччина, Українці
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