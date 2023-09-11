Путін не розуміє, що у довгій війні він програє – Зеленський

Російський диктатор Володимир Путін не розуміє, що у довгій війні він та економіка РФ програють.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє The Economist.

– Путін не розуміє, що в довгій війні він програє. Тому що неважливо, що його підтримують 60% або 70% (росіян, – РЕД.). Ні, його економіка програє, – сказав він.

Зеленський зазначив, що в той час, як Україна збільшує свої удари всередині РФ, росіяни почнуть ставити незручні запитання про нездатність їхньої армії захистити їх.

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Окрім того, глава держави сказав, що не хоче думати про довгу війну, але готується до цього.

– Я маю бути готовим, моя команда має бути готовою до тривалої війни, і емоційно я готовий, – наголосив Зеленський.

Джерело : Economist

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