Путін не розуміє, що у довгій війні він програє – Зеленський
Російський диктатор Володимир Путін не розуміє, що у довгій війні він та економіка РФ програють.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє The Economist.
– Путін не розуміє, що в довгій війні він програє. Тому що неважливо, що його підтримують 60% або 70% (росіян, – РЕД.). Ні, його економіка програє, – сказав він.
Зеленський зазначив, що в той час, як Україна збільшує свої удари всередині РФ, росіяни почнуть ставити незручні запитання про нездатність їхньої армії захистити їх.
Окрім того, глава держави сказав, що не хоче думати про довгу війну, але готується до цього.
– Я маю бути готовим, моя команда має бути готовою до тривалої війни, і емоційно я готовий, – наголосив Зеленський.
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