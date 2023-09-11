Ошибка не в дипломатии, ошибкой является дипломатия с Путиным — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский категорически отвергает любые компромиссы, в том числе и переговоры, с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщает The Economist.

По его словам, война будет продолжаться “до тех пор, пока Россия будет оставаться на украинской территории”.

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— Соглашение, достигнутое путем переговоров, не будет постоянным. Российский президент имеет привычку создавать замороженные конфликты на границах России (например, в Грузии) не как самоцель, а потому, что его целью является восстановление Советского Союза, — считает Зеленский.

Глава государства также отметил, что те, кто решает разговаривать с человеком в Кремле, “обманывают себя”, так же, как западные лидеры, которые подписали соглашение с Адольфом Гитлером в Мюнхене в 1938 году только для того, чтобы наблюдать за его вторжением в Чехословакию.

— Ошибка не в дипломатии. Ошибкой является дипломатия с Путиным. Он ведет переговоры только с самим собой, — подчеркнул Зеленский.

Ранее британская разведка сообщила, что мобилизация в РФ негативно влияет на экономику Кремля, поэтому перед президентскими выборами-2024 ее могут отменить.

Источник : The Economist

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