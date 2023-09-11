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Україна
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Захист енергетики, ППО та вступ до ЄС: Зеленський зустрівся з главою МЗС Німеччини

Зеленський і Бербок
Фото: Офіс президента

У понеділок, 11 вересня, президент Володимир Зеленський провів у Києві зустріч із очільницею МЗС Німеччини Анналеною Бербок. Ключовими темами стали посилення ППО та вступ України до Євросоюзу.

Про деталі поінформували в Офісі президента України.

Зеленський наголосив на необхідності зміцнити українську енергосистему напередодні зими, оскільки РФ може готувати черговий терор.

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– Під час зустрічі… обговорили нашу оборонну взаємодію, захист цивільного життя в Україні, зокрема нашої енергетики, яка залишається мішенню для російського терору, – зазначив він.

Зеленський детально розповів Бербок про нагальні потреби Сил оборони України на фронті. Він нагадав про важливість посилення артилерії завдяки системам калібру 155 мм та далекобійним ракетам.

Окрему увагу було приділено зміцненню протиповітряної оборони, зокрема для захисту Півдня, українських портів та зернового коридору.

Крім того, обговорювалася євроінтеграція України та прогрес у виконанні рекомендацій Європейської комісії. Йдеться про сім рекомендацій, які Київ має реалізувати для запуску переговорів про вступ України до ЄС.

Зеленський обговорив із Бербок підготовку до наступної міжнародної Конференції з питань відновлення України, яка планується в Берліні влітку 2024 року.

– Важливо забезпечити максимально конкретні практичні результати конференції, – заявив президент.

Як відомо, Анналена Бербок сьогодні також зустрілася з главою МЗС України Дмитром Кулебою. Піднімалося питання поставок далекобійних ракет Taurus. Кулеба запевнив, що процес ухвалення цього рішення в Німеччині просувається вперед.

Джерело: Офіс президента
Європейський Союз, Війна в Україні, Володимир Зеленський, Зброя для України, Німеччина
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