Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Украинский паспорт в виде ID-карты 2023: как оформить, куда обращаться и стоимость услуги
Как получить статус участника боевых действий и какие документы нужны
Нашли в водоеме с завязанными руками: в Украине погиб доброволец из Британии
Срочно
РФ разрушила админздание полиции в Кривом Роге: есть погибший, пострадавших — 73
Х-31П: особенности и характеристики противорадиолокационной ракеты
Украина
Малиновская Ангелина, редактор ленты

Зеленский анонсировал цифровизацию учета ВСУ

Зеленський
Фото: Офис президента

Весь учет ВСУ должен быть цифровизирован, чтобы обеспечение боевых бригад было прозрачным и быстрым.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в традиционном вечернем видеообращении.

— Провел сегодня несколько важных совещаний. Отмечу прежде всего совещание с министром обороны Украины Умеровым, первым заместителем министра Павлюком и вице-примером Федоровым по обеспечению наших воинов, прозрачности этого обеспечения. Конкретные потребности наших боевых бригад, они должны обеспечиваться максимально быстро и для этого весь учет должен быть цифровизирован, — сказал глава государства.

Зеленский отметил, что “бумажной работы в войсках должно стать значительно меньше и точно не должно быть разницы между тем, что подается в отчетах здесь в центре и тем, что реально необходимо ребятам на нуле”.

Сейчас смотрят

Он сообщил, что Министерство обороны сейчас перезапускает систему учета, Министерство цифровизации помогает.

Читайте также
Единый реестр призывников и цифровизация ВВК: Умеров о запланированных нововведениях
Рустем Умєров

Война в Украине, Владимир Зеленский, Рустем Умєров
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
В Курской области РФ заявили об атаке БпЛА — что известно
дрон
Не слабее первой: в ВСУ рассказали о второй линии обороны войск РФ
Бої на фронті
ПВО, артиллерия, техника: Зеленский анонсировал усиление оборонной поддержки
Володимир Зеленський
Россия 24 августа пыталась атаковать Калибрами гражданское судно в Черном море — Сунак
Підводний човен РФ Великий Новгород з Калібрами
Трое пострадавших, повреждены дома: РФ обстреляла Никополь из РСЗО и артиллерии
Зеленский анонсировал цифровизацию учета ВСУ

Загрузка

Игры
Видео
Возвращение легенды: командир Азова Денис Прокопенко снова руководит операциями на фронте

Наши силы обороны продолжают вытеснять оккупанта – бригада Нацгвардии Азов показала свою работу на фронте. 23 августа они провели тщательно спланированную операцию под руководством легендарного командира Дениса Прокопенко (Редиса), вернувшегося в ряды родной бригады после российского плена и длительного пребывания в Турции.

Наталья Кулик
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 23:00 (11.09.2023)
Зеленский анонсировал цифровизацию учета ВСУ
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 22:30 (11.09.2023)
Зеленский анонсировал цифровизацию учета ВСУ
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 22:00 (11.09.2023)
Зеленский анонсировал цифровизацию учета ВСУ
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 21:30 (11.09.2023)
Зеленский анонсировал цифровизацию учета ВСУ
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь