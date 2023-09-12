Зеленский анонсировал цифровизацию учета ВСУ

Весь учет ВСУ должен быть цифровизирован, чтобы обеспечение боевых бригад было прозрачным и быстрым.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в традиционном вечернем видеообращении.

— Провел сегодня несколько важных совещаний. Отмечу прежде всего совещание с министром обороны Украины Умеровым, первым заместителем министра Павлюком и вице-примером Федоровым по обеспечению наших воинов, прозрачности этого обеспечения. Конкретные потребности наших боевых бригад, они должны обеспечиваться максимально быстро и для этого весь учет должен быть цифровизирован, — сказал глава государства.

Зеленский отметил, что “бумажной работы в войсках должно стать значительно меньше и точно не должно быть разницы между тем, что подается в отчетах здесь в центре и тем, что реально необходимо ребятам на нуле”.

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Он сообщил, что Министерство обороны сейчас перезапускает систему учета, Министерство цифровизации помогает.

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