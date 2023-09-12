Зеленский анонсировал цифровизацию учета ВСУ
Весь учет ВСУ должен быть цифровизирован, чтобы обеспечение боевых бригад было прозрачным и быстрым.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в традиционном вечернем видеообращении.
— Провел сегодня несколько важных совещаний. Отмечу прежде всего совещание с министром обороны Украины Умеровым, первым заместителем министра Павлюком и вице-примером Федоровым по обеспечению наших воинов, прозрачности этого обеспечения. Конкретные потребности наших боевых бригад, они должны обеспечиваться максимально быстро и для этого весь учет должен быть цифровизирован, — сказал глава государства.
Зеленский отметил, что “бумажной работы в войсках должно стать значительно меньше и точно не должно быть разницы между тем, что подается в отчетах здесь в центре и тем, что реально необходимо ребятам на нуле”.
Он сообщил, что Министерство обороны сейчас перезапускает систему учета, Министерство цифровизации помогает.
Загрузка
Наши силы обороны продолжают вытеснять оккупанта – бригада Нацгвардии Азов показала свою работу на фронте. 23 августа они провели тщательно спланированную операцию под руководством легендарного командира Дениса Прокопенко (Редиса), вернувшегося в ряды родной бригады после российского плена и длительного пребывания в Турции.Наталья Кулик