Единый реестр призывников и цифровизация ВВК: Умеров о запланированных нововведениях
Новый министр обороны Рустем Умеров объявил о намерениях ввести в Украине электронный военный билет, запустить единый реестр призывников, а также цифровизировать все процессы деятельности военно-врачебных комиссий (ВВК).
Об этом он заявил в своем выступлении на пленарном заседании Верховной Рады 6 сентября.
— ВВК. Эта аббревиатура в сегодняшнем понимании должна остаться в прошлом. Задача: цифровизировать все процессы, запустить единый реестр призывников, который сделает невозможным любые коррупционные риски. Digital. Все, что можно оцифровать, должны оцифровать, — сказал он.
Министр отметил, что вся информация о военнослужащем должна быть цифровой: электронный военный билет, цифровизация ВВК и госпиталей, электронный журнал и отчет для военных.
Напомним, что Рустем Умеров возглавил Министерство обороны Украины, сменив на этом посту Алексея Резникова. В среду, 6 сентября, Верховная Рада поддержала его назначение.
Фото: Рустем Умеров
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Один из вызовов для нового главы Минобороны – преодоление коррупции во время мобилизации в ряды ВСУ. Масштабные проверки территориальных центров комплектования показали, что коррупционные схемы работают на разных уровнях. Президент поручил всех областных военкомов уволить, но не они одни завязаны в цепи. В военно-медицинских комиссиях тоже нужно наводить порядок. На последнем заседании СНБО это была тема номер один. Обещают назвать имена всех причастных к коррупционным схемам, а также тех, кто получил фиктивные справки о непригодности к службе и кто на основании их уехал за границу.Оксана Михайлова