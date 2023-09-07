Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Спасали собаку из выгребной ямы. В Кропивницком погибли супруги
На встрече Эрдогана с Путиным произошел конфуз, который испугал диктатора
Биография
Рустем Умеров — что известно о новом министре обороны Украины
Польша начала экстрадировать в Украину граждан, которые переправляли нелегалов — СМИ
Бабушка ушла в магазин. В Одессе из окна многоэтажки выпала двухлетняя девочка
Украина
Малиновская Ангелина, редактор ленты

Единый реестр призывников и цифровизация ВВК: Умеров о запланированных нововведениях

Рустем Умєров

Новый министр обороны Рустем Умеров объявил о намерениях ввести в Украине электронный военный билет, запустить единый реестр призывников, а также цифровизировать все процессы деятельности военно-врачебных комиссий (ВВК).

Об этом он заявил в своем выступлении на пленарном заседании Верховной Рады 6 сентября.

— ВВК. Эта аббревиатура в сегодняшнем понимании должна остаться в прошлом. Задача: цифровизировать все процессы, запустить единый реестр призывников, который сделает невозможным любые коррупционные риски. Digital. Все, что можно оцифровать, должны оцифровать, — сказал он.

Министр отметил, что вся информация о военнослужащем должна быть цифровой: электронный военный билет, цифровизация ВВК и госпиталей, электронный журнал и отчет для военных.

Напомним, что Рустем Умеров возглавил Министерство обороны Украины, сменив на этом посту Алексея Резникова. В среду, 6 сентября, Верховная Рада поддержала его назначение.

Фото: Рустем Умеров

Источник: Интерфакс-Украина
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Онлайн-карта боевых действий в Украине: где идут бои на 06.09.2023
DeepStateMap
Карта воздушных тревог Украины онлайн: где есть угроза ракетного удара
карта повітряних тривог онлайн
Ограниченная пригодность к службе: что это значит во время военного положения
Единый реестр призывников и цифровизация ВВК: Умеров о запланированных нововведениях
Дальность стрельбы до 2 600 км: что известно о крылатых ракетах Калибр
Крилата ракета Калібр
Финансовая помощь ВПЛ от NRC: кто и как сможет получить
Гроші

Загрузка

Игры
Видео
Масштабные проверки ВВК: что будет с уклонистами

Один из вызовов для нового главы Минобороны – преодоление коррупции во время мобилизации в ряды ВСУ. Масштабные проверки территориальных центров комплектования показали, что коррупционные схемы работают на разных уровнях. Президент поручил всех областных военкомов уволить, но не они одни завязаны в цепи. В военно-медицинских комиссиях тоже нужно наводить порядок. На последнем заседании СНБО это была тема номер один. Обещают назвать имена всех причастных к коррупционным схемам, а также тех, кто получил фиктивные справки о непригодности к службе и кто на основании их уехал за границу.

Оксана Михайлова
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (06.09.2023)
Единый реестр призывников и цифровизация ВВК: Умеров о запланированных нововведениях
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (06.09.2023)
Единый реестр призывников и цифровизация ВВК: Умеров о запланированных нововведениях
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (06.09.2023)
Единый реестр призывников и цифровизация ВВК: Умеров о запланированных нововведениях
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:00 (06.09.2023)
Единый реестр призывников и цифровизация ВВК: Умеров о запланированных нововведениях
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь