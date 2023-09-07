Единый реестр призывников и цифровизация ВВК: Умеров о запланированных нововведениях

Новый министр обороны Рустем Умеров объявил о намерениях ввести в Украине электронный военный билет, запустить единый реестр призывников, а также цифровизировать все процессы деятельности военно-врачебных комиссий (ВВК).

Об этом он заявил в своем выступлении на пленарном заседании Верховной Рады 6 сентября.

— ВВК. Эта аббревиатура в сегодняшнем понимании должна остаться в прошлом. Задача: цифровизировать все процессы, запустить единый реестр призывников, который сделает невозможным любые коррупционные риски. Digital. Все, что можно оцифровать, должны оцифровать, — сказал он.

Министр отметил, что вся информация о военнослужащем должна быть цифровой: электронный военный билет, цифровизация ВВК и госпиталей, электронный журнал и отчет для военных.

Напомним, что Рустем Умеров возглавил Министерство обороны Украины, сменив на этом посту Алексея Резникова. В среду, 6 сентября, Верховная Рада поддержала его назначение.

Фото: Рустем Умеров

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