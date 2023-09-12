Зеленський анонсував цифровізацію обліку ЗСУ
Весь облік ЗСУ повинен бути цифровізований, аби забезпечення бойових бригад було прозорим та швидким.
Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у традиційному вечірньому відеозверненні.
– Провів сьогодні декілька важливих нарад. Відзначу передусім нараду з міністром оборони України Умєровим, першим заступником міністра Павлюком та віцепримєром Федоровим щодо забезпечення наших воїнів, прозорості цього забезпечення. Конкретні потреби наших бойових бригад, вони мають забезпечуватися максимально швидко і для цього весь облік має бути цифровізований, – сказав голова держави.
Зеленський зазначив, що “паперової роботи у військах має стати значно меньше і точно немає бути різниці між тим, що подається у звітах тут в центрі і тим, що реально потребують хлопці на нулі”.
Він повідомив, що Міністерство оборони зараз перезапускає систему обліку, Міністерство цифровізації допомагає.
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Наші Сили оборони продовжують витісняти окупанта – бригада Нацгвардії Азов показала свою роботу на фронті. 23 серпня вони провели ретельно сплановану операцію під керівництвом легендарного командира Дениса Прокопенка (Редіса), який повернувся до лав рідної бригади після російського полону та тривалого перебування у Туреччині.Наталія Кулик