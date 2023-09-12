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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Зеленський анонсував цифровізацію обліку ЗСУ

Зеленський
Фото: Офіс президента

Весь облік ЗСУ повинен бути цифровізований, аби забезпечення бойових бригад було прозорим та швидким.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у традиційному вечірньому відеозверненні.

– Провів сьогодні декілька важливих нарад. Відзначу передусім нараду з міністром оборони України Умєровим, першим заступником міністра Павлюком та віцепримєром Федоровим щодо забезпечення наших воїнів, прозорості цього забезпечення. Конкретні потреби наших бойових бригад, вони мають забезпечуватися максимально швидко і для цього весь облік має бути цифровізований, – сказав голова держави.

Зеленський зазначив, що “паперової роботи у військах має стати значно меньше і точно немає бути різниці між тим, що подається у звітах тут в центрі і тим, що реально потребують хлопці на нулі”.

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Він повідомив, що Міністерство оборони зараз перезапускає систему обліку, Міністерство цифровізації допомагає.

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