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Зеленский надеется получить американские ракеты ATACMS уже этой осенью

Зеленский надеется получить американские ракеты ATACMS уже этой осенью
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский будет пытаться убедить своего американского коллегу Джо Байдена передать ВСУ дальнобойные ракеты ATACMS уже этой осенью.

Об этом он сказал в интервью CNN.

— Я надеюсь, я буду говорить с президентом Байденом. Его мнение и поддержка для меня очень важны. Я думаю, он может перевернуть эту страницу войны. Однажды он уже сделал это с HIMARS, — отметил Зеленский.

По словам главы государства, это будут не первые переговоры с Байденом по ATACMS.

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— Мы продвигаемся. Надеюсь, мы получим их осенью. Для нас очень важно не делать паузу в этом контрнаступлении. Именно поэтому они мне очень нужны, — добавил он.

Зеленский отметил, что с этой же целью следует как можно быстрее пересадить украинских летчиков на западные истребители.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что готов к длительной войне.

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Источник: Офис президента
Война в Украине, Владимир Зеленский, Джо Байден, США
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