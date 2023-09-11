Зеленский надеется получить американские ракеты ATACMS уже этой осенью
Президент Украины Владимир Зеленский будет пытаться убедить своего американского коллегу Джо Байдена передать ВСУ дальнобойные ракеты ATACMS уже этой осенью.
Об этом он сказал в интервью CNN.
— Я надеюсь, я буду говорить с президентом Байденом. Его мнение и поддержка для меня очень важны. Я думаю, он может перевернуть эту страницу войны. Однажды он уже сделал это с HIMARS, — отметил Зеленский.
По словам главы государства, это будут не первые переговоры с Байденом по ATACMS.
— Мы продвигаемся. Надеюсь, мы получим их осенью. Для нас очень важно не делать паузу в этом контрнаступлении. Именно поэтому они мне очень нужны, — добавил он.
Зеленский отметил, что с этой же целью следует как можно быстрее пересадить украинских летчиков на западные истребители.
Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что готов к длительной войне.
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