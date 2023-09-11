ВСУ освободили часть Опытного в Донецкой области
Силы обороны освободили часть поселка Опытное возле Авдеевки Донецкой области.
Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.
— Происходило движение в районе Опытного, Силы обороны заняли часть этого населенного пункта, — сказала она.
По ее словам, украинские войска в течение недели также имели частичный успех в районе Новомайорского Донецкой области.
Сейчас ВСУ закрепляются в тех районах, где они имели успех.
Ранее в Генштабе сообщили, что в течение суток украинские защитники уничтожили 580 российских оккупантов и 28 вражеских артиллерийских систем.
Источник: Military Media Center
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