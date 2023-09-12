РФ стремится заморозить войну и сделать обыденностью репрессии на ВОТ – Зеленский

Россия стремится заморозить полномасштабную войну против Украины и сделать геноцидную политику на временно оккупированных территориях ежедневной реальностью.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время онлайн-обращения к университетскому сообществу Нидерландов.

Он отметил, что миру очень не хватает единства, умения поставить общие ценности выше собственных амбиций.

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Зеленский обратил внимание, что мировое сообщество находится на особом этапе. Ведь сейчас не только решается, сохранит ли Украина свободу, но и удастся ли агрессору “сделать геноцидную политику частью якобы нормальной мировой политики”.

– Именно это пытается сделать Россия войной против нас. Сделать геноцид фоном, на котором другие могут якобы спокойно жить где-то в своих “пузырях”. Заморозить войну и перевести смерть с шокирующей картинки боев в почти незаметную реальность ежедневных репрессий на оккупированной территории, — подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что мир пока недостаточно объединен против подобных действий РФ. Поэтому Украина пытается наладить партнерские связи с разными странами, даже с теми, с которыми “у нас почти не было отношений на протяжении десятилетий”.

Зеленский также оценил лидерство и значительный вклад Нидерландов в помощь Украине.

– Ваше лидерство, ваше участие помогают нам объединять мир ради наших общих ценностей. И это делает нашу защиту сильнее, нашу свободу делает сильнее, – уточнил президент.

Как известно, Нидерланды активно участвуют в танковой и авиационной коалициях, в рамках которых Украина получает боевые танки и ожидает многофункциональные истребители F-16.

Источник : Офис президента

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