РФ прагне заморозити війну та зробити буденністю репресії на ТОТ – Зеленський

Росія прагне заморозити повномасштабну війну проти України та зробити геноцидну політику на тимчасово окупованих територіях щоденною реальністю.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час онлайн-звернення до університетської спільноти Нідерландів.

Він зазначив, що світу дуже бракує єдності, вміння поставити спільні цінності вище за власні амбіції.

Зараз дивляться

Зеленський звернув увагу, що світова спільнота перебуває на особливому етапі. Адже зараз не лише вирішується, чи збереже Україна свободу, а й чи вдасться агресору “зробити геноцидну політику частиною нібито нормальної світової політики”.

– Саме це намагається зробити Росія війною проти нас. Зробити геноцид тлом, на якому інші можуть нібито спокійно жити десь у своїх “бульбашках”. Заморозити війну й перевести смерть із картинки боїв, що шокує, у майже непомітну реальність щоденних репресій на окупованій території, – наголосив Зеленський.

Він додав, що світ поки що недостатньо об’єднаний проти таких дій РФ. А тому Україна намагається налагодити партнерські зв’язки з різними країнами, навіть із тими, з якими “у нас майже не було відносин протягом десятиліть”.

Зеленський також оцінив лідерство та суттєвий внесок Нідерландів у допомогу Україні.

– Ваше лідерство, ваша участь допомагають нам єднати світ заради наших спільних цінностей. І це робить наш захист сильнішим, нашу свободу робить сильнішою, – уточнив президент.

Як відомо, Нідерланди беруть активну участь у танковій та авіаційній коаліціях, у межах яких Україна отримує бойові танки та очікує на багатофункціональні винищувачі F-16.

Джерело : Офіс президента

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.