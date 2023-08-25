Нидерланды передадут ВСУ не все обещанные F-16: что известно

Нидерланды передадут Силам обороны Украины все свои многоцелевые истребители F-16, за исключением нескольких самолетов, которые будут использоваться для тренировки украинских пилотов.

— У нас есть 42 самолета, но часть из них пойдет на обучение, а остальные — в ВСУ, — сказала министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен в интервью Европейской правде.

Глава оборонного ведомства объяснила это тем, что обучение для пилотов никогда не заканчиваются. Она отметила, что Нидерланды сами делали это в течение 40 лет.

— Они, кстати, не обязательно будут в Нидерландах, сейчас мы рассматриваем учебный центр в Румынии. Поэтому эти самолеты будут использоваться там, где проводится обучение, которое вам всегда будет нужно. Все время, пока вы используете F-16, вы будете готовить новых пилотов, и вам будет нужен этот учебный центр, — сказала Оллонгрен.

По словам министра нельзя подготовить одну партию пилотов и прекратить обучение, это должен быть непрерывный процесс.

Напомним, Нидерланды и Дания обязались передать Украине многоцелевые истребители F-16 для борьбы против российских оккупантов.

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