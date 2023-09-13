РФ может готовить теракт в Умани 15 сентября и обвинить в этом Украину – СНБО

Оккупанты через различные каналы распространяют дезинформацию о якобы подготовке Украиной теракта в Умани 15 сентября, во время празднования иудейского Нового года Рош ха-Шана. РФ обвиняет “киевский режим”, однако подобными фейками подготавливает информационное алиби для собственных ударов.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО.

Российская пропаганда заявляет, что после теракта Украина якобы планирует обвинить РФ в “преступлениях против человечности”.

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— Распространяя подобные фейки, враг пытается создать себе инфоалиби для будущих терактов на территории Украины, — говорится в сообщении.

В Центре противодействия дезинформации предостерегают не поддаваться на манипуляции врага, не игнорировать сигналы воздушной тревоги, соблюдать правила безопасности и доверять только источникам проверенной информации.

Справка. Рош ха-Шана — еврейский Новый год. Празднуют его два дня подряд в новолуние осеннего месяца тишрей (сентябрь/октябрь) по еврейскому календарю. В 2023-м начинается с вечера 15 сентября и продолжается до вечера 17-го. Вместе с Йом-кипуром Рош ха-Шана — среди важнейших иудейских праздников.

Хасиды посещают Умань на Рош ха-Шана, потому что там находится могила цадика Нахмана, основателя этого течения иудаизма.

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