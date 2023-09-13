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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Проверили сотни объектов и тысячи авто: в Украине провели рейды из-за угроз РФ “грязной” бомбой

Проверили сотни объектов и тысячи авто: в Украине провели рейды из-за угроз РФ “грязной” бомбой
Фото: СБУ

Контрразведка Службы безопасности вместе с другими представителями Сил обороны осуществляет масштабные рейдовые проверки состояния радиационной безопасности по всей территории Украины. Такие меры обусловлены постоянными угрозами и провокациями со стороны РФ относительно использования “грязной” бомбы.

В результате комплексных отработок опасных радиоактивных материалов не обнаружено, информирует СБУ.

— Только за неделю правоохранители обследовали сотни мест массового пребывания людей и объектов критической инфраструктуры, а также тысячи транспортных средств, которые диверсанты РФ могли потенциально использовать для перевозки радиоактивных материалов, — говорится в сообщении.

Отмечается, что особое внимание СБУ сосредоточила на мониторинге блокпостов в прифронтовых и деоккупированных районах, пунктов пропуска через границу и прочего.

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Проверили сотни объектов и тысячи авто: в Украине провели рейды из-за угроз РФ “грязной” бомбой
Фото: СБУ
Проверили сотни объектов и тысячи авто: в Украине провели рейды из-за угроз РФ “грязной” бомбой
Фото: СБУ
Проверили сотни объектов и тысячи авто: в Украине провели рейды из-за угроз РФ “грязной” бомбой
Фото: СБУ
Проверили сотни объектов и тысячи авто: в Украине провели рейды из-за угроз РФ “грязной” бомбой
Фото: СБУ
Проверили сотни объектов и тысячи авто: в Украине провели рейды из-за угроз РФ “грязной” бомбой
Фото: СБУ
Проверили сотни объектов и тысячи авто: в Украине провели рейды из-за угроз РФ “грязной” бомбой
Фото: СБУ
Проверили сотни объектов и тысячи авто: в Украине провели рейды из-за угроз РФ “грязной” бомбой
Проверили сотни объектов и тысячи авто: в Украине провели рейды из-за угроз РФ “грязной” бомбой
Проверили сотни объектов и тысячи авто: в Украине провели рейды из-за угроз РФ “грязной” бомбой
Проверили сотни объектов и тысячи авто: в Украине провели рейды из-за угроз РФ “грязной” бомбой
Проверили сотни объектов и тысячи авто: в Украине провели рейды из-за угроз РФ “грязной” бомбой
Проверили сотни объектов и тысячи авто: в Украине провели рейды из-за угроз РФ “грязной” бомбой

Во время таких рейдов силовики отрабатывают совместные алгоритмы действий и механизмы оперативного реагирования на ядерные угрозы со стороны РФ.

Напомним, что в июне 2023 года Минобороны Украины заявило, что обвинения РФ относительно “грязных бомб” могут свидетельствовать о реальной угрозе со стороны страны-агрессора.

Источник: СБУ
Бомба, Война в Украине, Російська агресія, СБУ, Ядерна зброя
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