Проверили сотни объектов и тысячи авто: в Украине провели рейды из-за угроз РФ “грязной” бомбой
Контрразведка Службы безопасности вместе с другими представителями Сил обороны осуществляет масштабные рейдовые проверки состояния радиационной безопасности по всей территории Украины. Такие меры обусловлены постоянными угрозами и провокациями со стороны РФ относительно использования “грязной” бомбы.
В результате комплексных отработок опасных радиоактивных материалов не обнаружено, информирует СБУ.
— Только за неделю правоохранители обследовали сотни мест массового пребывания людей и объектов критической инфраструктуры, а также тысячи транспортных средств, которые диверсанты РФ могли потенциально использовать для перевозки радиоактивных материалов, — говорится в сообщении.
Отмечается, что особое внимание СБУ сосредоточила на мониторинге блокпостов в прифронтовых и деоккупированных районах, пунктов пропуска через границу и прочего.
Во время таких рейдов силовики отрабатывают совместные алгоритмы действий и механизмы оперативного реагирования на ядерные угрозы со стороны РФ.
Напомним, что в июне 2023 года Минобороны Украины заявило, что обвинения РФ относительно “грязных бомб” могут свидетельствовать о реальной угрозе со стороны страны-агрессора.
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