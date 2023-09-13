Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Чи можуть особі з інвалідністю вручити повістку – відповідь експерта
Х-31П: особливості та характеристики протирадіолокаційної ракети
$2 тис. за довічну інвалідність: на Київщині судитимуть лікарів МСЕК та їх спільника
Герой України посмертно: виплати та кому можуть присвоїти звання – пояснює експерт
Унікальна операція в Чорному морі: Україна повернула під контроль “вишки Бойка”
Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

РФ може готувати теракт в Умані 15 вересня та звинувати у цьому Україну – РНБО

РФ може готувати теракт в Умані 15 вересня та звинувати у цьому Україну – РНБО
Фото: УНІАН

Окупанти через різні канали поширюютьдезінформацію про начебто підготовку України до теракту в Умані 15 вересня, під час святкування юдейського Нового року Рош га-Шана. РФ звинувачує “київський режим”, проте такими фейками готує інформаційне алібі для власних ударів.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО.

Російська пропаганда заявляє, що після теракту Україна нібито планує звинуватити РФ у “злочинах проти людяності”.

Зараз дивляться

– Поширюючи схожі фейки, ворог намагається створити собі інфоалібі для майбутніх терактів на території України, – йдеться у повідомленні.

У Центрі протидії дезінформації застерігають не піддаватись на маніпуляції ворога, не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, дотримуватись правил безпеки та довіряти лише джерелам перевіреної інформації.

Довідка. Рош га-Шана – єврейський Новий рік. Святкують його два дні поспіль у молодик осіннього місяця тишрей (вересень/жовтень) за єврейським календарем. У 2023-му починається з вечора 15 вересня і продовжується до вечора 17-го. Разом із Йом-кіпуром Рош га-Шана – серед найважливіших юдейських свят.

Хасиди відвідують Умань на Рош га-Шана, тому що там розташована могила цадика Нахмана, засновника цієї течії юдаїзму.

Читайте також
Перевірили сотні об’єктів та тисячі авто: в Україні провели рейди через погрози РФ “брудною” бомбою
РФ може готувати теракт в Умані 15 вересня та звинувати у цьому Україну – РНБО

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Онлайн-карта бойових дій в Україні: де точаться бої на 13.09.2023
DeepStateMap
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару
карта повітряних тривог онлайн
Мобілізація в Україні 2023: які категорії громадян не підлягають призову
РФ може готувати теракт в Умані 15 вересня та звинувати у цьому Україну – РНБО
Як отримати довідку переселенця (статус ВПО)
Документи, довідки
Обмежена придатність до служби: що це означає під час воєнного стану
РФ може готувати теракт в Умані 15 вересня та звинувати у цьому Україну – РНБО

Завантаження

Ігри
Відео
Підсумки саміту YES: про що говорили та до чого домовились

Майбутнє вирішується в Україні – назва цьогорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії. До Києва вихідними з’їхалися світові лідери: політики, бізнесмени, економісти, історики, філософи та активісти. На два дні вони поринули у дискусії про те, якою має бути перемога України і як її пришвидшити. Основні критерії перемоги: без поступок територією, повернення полонених та викрадених дітей, засудження воєнних злочинців та членство в ЄС та НАТО.

Наталя Луценко
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (13.09.2023)
РФ може готувати теракт в Умані 15 вересня та звинувати у цьому Україну – РНБО
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (13.09.2023)
РФ може готувати теракт в Умані 15 вересня та звинувати у цьому Україну – РНБО
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (13.09.2023)
РФ може готувати теракт в Умані 15 вересня та звинувати у цьому Україну – РНБО
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (13.09.2023)
РФ може готувати теракт в Умані 15 вересня та звинувати у цьому Україну – РНБО
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь