В Госбюджете-2024 приоритетами будут оборона, ветераны и производство оружия в Украине – Зеленский

Украина планирует производить на своей территории дроны и оружие, что и будет вписываться в государственный бюджет на 2024 год.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в обращении по итогам 13 сентября.

Он начал с того, что коротко пересказал, какие активности имел за день: от военного кабинета – до совещаний с чиновниками.

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— Весомый был день. Военный кабинет — такие были детали, о которых сейчас нельзя говорить, но которые будут очень результативными в войне, — коротко прокомментировал он.

Глава государства также рассказал, что имел совещание с премьер-министром Денисом Шмыгалем и министром финансов Сергеем Марченко по бюджету следующего года.

— Очертил основные параметры — то, что должно быть приоритетами в бюджете государства. Главное — защита нашего государства и людей. Оборона и безопасность — это первый приоритет, и финансирование обороны и безопасности будет как минимум на уровне этого года, то есть 1 трлн 600 млрд гривен. По меньшей мере, — сказал он.

Также президент рассказал, что в следующем году Украина добавит “значительные бюджетные средства” на оборонно-промышленный комплекс и на производство внутри государства оружия и дронов.

— Причем и на покупку того, что необходимо за рубежом, и на украинское производство. Плюс почти 100 млрд гривен целенаправленно — на производство оружия, которым занимается Минстратегпром, и на украинскую армию дронов, которая показывает очень хорошие, яркие результаты. Я буду все это поддерживать, — сказал он.

Также Владимир Зеленский говорит, что отдельным бюджетным приоритетом является поддержка украинских ветеранов.

— Сохраняем приоритетом и социальные расходы. По меньшей мере 469 млрд гривен. Будут дополнительные средства на систему здравоохранения — это минимум плюс 24 млрд к расходам этого года. Будет плюс на систему образования, прежде всего на поддержку учителей и преподавателей, — сказал он.

Украинский президент говорит, что будут также закладываться необходимые средства на цифровизацию, включая инструмент Мрія, который был анонсирован накануне и имеет целью помочь детям, родителям и учителям. Президент говорит, что уже в следующем году Мрія должна заработать на полную и стать доступной украинцам в каждом уголке мира.

Конечно, говорит Зеленский, будет и существенная индексация пенсий, которая планируется на март, как это и предусмотрено законом. Но, кроме всего этого, будет сделан “важный экономический акцент” в бюджете — будут добавлены средства стимулирования экономики — производств, рабочих мест, инвестиций.

— Чиновники представят детали такого стимулирования. Это и то, что касается подключения к электросетям для инвесторов, и продолжение грантовых программ, ипотечных программ, развитие украинских индустриальных парков, — пояснил он.

Президент также поручил премьер-министру подготовить основу для того, чтобы в первом полугодии следующего года повысить минимальную зарплату в Украине.

Вместе с тем, говорит он, “абсолютно все элементы государственной работы должны быть настроены так, чтобы мы могли сами здесь, в Украине, определить время завершения этой войны”.

— Наше оружие, которое будет достигать всех необходимых для Украины целей. Наша экономика, которая сможет давать украинцам необходимые рабочие места. Социальные функции государства, которые должны выполняться. Государственный функционал, прежде всего цифровой функционал, который должен становиться более современным, чем где-либо в Европе. Все это — наши инструменты, чтобы приблизить победу Украины, — сказал глава государства.

Украинский лидер также рассказал, что провел сегодня совещание по интеграции Украины с Евросоюзом и НАТО.

— Другое совещание, длительное совещание, по подготовке переговоров с партнерами, разными: из Большой семерки, из Глобального Юга. Все это будет, — сказал он.

В конце обращения президент поблагодарил украинских защитников, а особенно сегодня Зеленский отметил украинских летчиков.

Источник : Офис президента

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