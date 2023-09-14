У Держбюджеті-2024 пріоритетами будуть оборона, ветерани та виробництво зброї в Україні – Зеленський

Україна планує виробляти на своїй території дрони та зброю, що і буде вписуватись й державний бюджет на 2024 рік.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у зверненні за підсумками 13 вересня.

Він почав з того, що коротко переповів, які активності мав за день: від військового кабінету – до нарад з урядовцями.

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– Вагомий був день. Військовий кабінет – такі були деталі, про які зараз не можна говорити, але які будуть дуже результативними у війні, – коротко прокоментував він.

Глава держави також розповів, що мав нараду з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем і міністром фінансів Сергієм Марченком щодо бюджету наступного року.

– Окреслив основні параметри – те, що повинно бути пріоритетами в бюджеті держави. Головне – захист нашої держави та людей. Оборона й безпека – це перший пріоритет, і фінансування оборони й безпеки буде щонайменше на рівні цього року, тобто 1 трлн 600 млрд гривень. Щонайменше, – сказав він.

Також президент розповів, що наступного року Україна додасть “значні бюджетні кошти” на оборонно-промисловий комплекс і на виробництво всередині держави зброї та дронів.

– Причому й на купівлю того, що необхідно за кордоном, і на українське виробництво. Плюс майже 100 млрд гривень цілеспрямовано – на виробництво зброї, яким опікується Мінстратегпром, та на українську армію дронів, яка показує дуже хороші, яскраві результати. Я буду все це підтримувати, – сказав він.

Також Володимир Зеленський каже, що окремим бюджетним пріоритетом є підтримка українських ветеранів.

– Зберігаємо пріоритетом і соціальні видатки. Щонайменше 469 млрд гривень. Будуть додаткові кошти на систему охорони здоров’я – це щонайменше плюс 24 млрд до видатків цього року. Буде плюс на систему освіти, передусім на підтримку вчителів і викладачів, – сказав він.

Український президент зауважує, що також закладатимуть необхідні кошти на цифровізацію, включно з інструментом Мрія, який був анонсований напередодні й має на меті допомогти дітям, батькам та вчителям. Президент каже, що вже наступного року Мрія має запрацювати на повну й стати доступною українцям у кожному куточку світу.

Звичайно, каже Зеленський, буде й суттєва індексація пенсій, яка планується на березень, як це й передбачено законом. Але, окрім усього цього, буде зроблено “важливий економічний акцент” у бюджеті, додадуть засоби стимулювання економіки – виробництв, робочих місць, інвестицій.

– Урядовці представлять деталі такого стимулювання. Це й те, що стосується підключення до електромереж для інвесторів, і продовження грантових програм, іпотечних програм, розвиток українських індустріальних парків, – пояснив він.

Президент також доручив прем’єр-міністру підготувати основу для того, щоб у першому півріччі наступного року підвищити мінімальну зарплату в Україні.

Водночас, каже він, “абсолютно всі елементи державної роботи мають бути налаштовані так, щоб ми могли самі тут, в Україні, окреслити час завершення цієї війни”.

– Наша зброя, яка досягатиме всіх необхідних для України цілей. Наша економіка, яка зможе давати українцям необхідні робочі місця. Соціальні функції держави, які повинні виконуватися. Державний функціонал, передусім цифровий функціонал, який має ставати більш сучасним, ніж будь-де у Європі. Все це – наші інструменти, щоб наблизити перемогу України, – сказав глава держави.

Український лідер також розповів, що провів сьогодні нараду щодо інтеграції України із Євросоюзом і НАТО.

– Інша нарада, тривала нарада, щодо підготовки перемовин із партнерами, різними: із Великої сімки, із Глобального Півдня. Все це буде, – сказав він.

Наприкінці звернення президент подякував українським захисникам, та особливо сьогодні Зеленський відзначив українських льотчиків.

Джерело : Офіс президента

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