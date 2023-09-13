Оборонный пакет от Дании и взрывы в Москве: 567-й день войны
В Москве прогремели взрывы и начался пожар
В Москве прогремели взрывы.
Об этом свидетельствуют видео очевидцев из российской столицы.
После взрывов начался яркий пожар с мощным столбом дыма.
На место выехали пожарные машины.
Власти города пока не комментировали информацию о взрывах в Москве.
Дроны РФ движутся вдоль границы с Румынией к Измаилу — ВС ВСУ
Несколько групп ударных БпЛА, предположительно Shahed, с Черного моря направляются в южные районы Одесской области, сообщили в Воздушных силах ВСУ.
По данным военных, жителям измаильского района стоит не игнорировать сигналы воздушной тревоги, поскольку группы ударных БпЛА движутся вдоль границы с Румынией.
В Одесской области угроза атаки БпЛА — Воздушные силы
В Одесской области существует угроза применения врагом ударных БпЛА, сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Будущее решается в Украине — название встречи Ялтинской Европейской Стратегии. В Киев в выходные съехались мировые лидеры: политики, бизнесмены, экономисты, историки, философы и активисты. На два дня они погрузились в дискуссии о том, какой должна быть победа Украины и как ее ускорить. Основные критерии победы: без уступок по территории, возвращение пленных и похищенных детей, осуждение военных преступников и членство в ЕС и НАТО.Наталья Луценко