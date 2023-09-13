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Илья Нежигай, редактор ленты

Оборонный пакет от Дании и взрывы в Москве: 567-й день войны

Оборонный пакет от Дании и взрывы в Москве: 567-й день войны
13 сентября, 0:56

В Москве прогремели взрывы и начался пожар

В Москве прогремели взрывы.

Об этом свидетельствуют видео очевидцев из российской столицы.

После взрывов начался яркий пожар с мощным столбом дыма.

На место выехали пожарные машины.

Власти города пока не комментировали информацию о взрывах в Москве.

 

13 сентября, 0:52

Дроны РФ движутся вдоль границы с Румынией к Измаилу — ВС ВСУ

Несколько групп ударных БпЛА, предположительно Shahed, с Черного моря направляются в южные районы Одесской области, сообщили в Воздушных силах ВСУ.

По данным военных, жителям измаильского района стоит не игнорировать сигналы воздушной тревоги, поскольку группы ударных БпЛА движутся вдоль границы с Румынией.

13 сентября, 0:29

В Одесской области угроза атаки БпЛА — Воздушные силы

В Одесской области существует угроза применения врагом ударных БпЛА, сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Война в Украине
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Итоги саммита YES: о чем говорили и о чем договорились

Будущее решается в Украине — название встречи Ялтинской Европейской Стратегии. В Киев в выходные съехались мировые лидеры: политики, бизнесмены, экономисты, историки, философы и активисты. На два дня они погрузились в дискуссии о том, какой должна быть победа Украины и как ее ускорить. Основные критерии победы: без уступок по территории, возвращение пленных и похищенных детей, осуждение военных преступников и членство в ЕС и НАТО.

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