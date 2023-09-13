У канцелярії Дуди анонсували зустріч із Зеленським
Президент України Володимир Зеленський та його польський колега Анджей Дуда можуть зустрітися найближчим часом.
Про це повідомив глава канцелярії польського президента Павел Шрот в етері RMF FM.
– Я не хочу забігати наперед, тому що я маю свої дані, але різні міркування безпеки також вступають у гру. Президент Зеленський є лідером країни, яка перебуває у стані війни, він перебуває під загрозою терористичної атаки з боку Росії, – сказав він.
Шрот також зазначив, що президент Дуда підтримує позицію польського уряду щодо одностороннього продовження ембарго на імпорт української агропродукції.
– Переслідуючи свої національні інтереси, Польща вирішила закрити польський ринок для українського зерна, тому що Польщі це зерно не потрібне, – додав він.
Глава канцелярії також зазначив, що це зерно дуже потрібне країнам, яким загрожує голод внаслідок потрясінь, пов’язаних із російською агресією проти України.
Раніше премʼєр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що його країна вирішила не відновлювати імпорт українського зерна.
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Майбутнє вирішується в Україні – назва цьогорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії. До Києва вихідними з’їхалися світові лідери: політики, бізнесмени, економісти, історики, філософи та активісти. На два дні вони поринули у дискусії про те, якою має бути перемога України і як її пришвидшити. Основні критерії перемоги: без поступок територією, повернення полонених та викрадених дітей, засудження воєнних злочинців та членство в ЄС та НАТО.Наталя Луценко