У канцелярії Дуди анонсували зустріч із Зеленським

Президент України Володимир Зеленський та його польський колега Анджей Дуда можуть зустрітися найближчим часом.

Про це повідомив глава канцелярії польського президента Павел Шрот в етері RMF FM.

– Я не хочу забігати наперед, тому що я маю свої дані, але різні міркування безпеки також вступають у гру. Президент Зеленський є лідером країни, яка перебуває у стані війни, він перебуває під загрозою терористичної атаки з боку Росії, – сказав він.

Шрот також зазначив, що президент Дуда підтримує позицію польського уряду щодо одностороннього продовження ембарго на імпорт української агропродукції.

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– Переслідуючи свої національні інтереси, Польща вирішила закрити польський ринок для українського зерна, тому що Польщі це зерно не потрібне, – додав він.

Глава канцелярії також зазначив, що це зерно дуже потрібне країнам, яким загрожує голод внаслідок потрясінь, пов’язаних із російською агресією проти України.

Раніше премʼєр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що його країна вирішила не відновлювати імпорт українського зерна.

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