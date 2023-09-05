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На фоне беспокойства из-за войны в Украине: Польша увеличит оборонные расходы до 4% ВВП

Анджей Дуда
Фото: Офис президента

Польша планирует потратить более 4% своего валового внутреннего продукта на оборону в следующем году на фоне беспокойства относительно безопасности из-за войны в Украине.

Об этом заявил президент Анджей Дуда.

Он объявил сумму в 137 млрд злотых ($33 млрд) на открытии выставки военной техники MSPO в польском городе Кельце, сообщает The Guardian.

— Когда мы видим опасность, появляющуюся за нашей восточной границей… мы прекрасно знаем — история и опыт научили нас этому — что любую цену стоит заплатить, чтобы Польша была свободной, суверенной, независимой и чтобы поляки могли жить в безопасности. В следующем году мы планируем потратить на оборону 137 млрд злотых. Это более 4% нашего ВВП, — сказал Дуда.

Ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак заявлял, что его страна хочет создать самые сильные в Европе сухопутные войска до 2025 года.

По его словам, эти планы являются реальными, если правящая партия Право и справедливость победит на осенних выборах в парламент.

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Анджей Дуда, Война в Украине, Польша
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