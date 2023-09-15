Министр обороны Умеров представит решения, которых ждет украинское общество — Зеленский

В Министерстве обороны Украины готовят решение, которое ждет общество и украинские военные в частности.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения по итогам 14 сентября.

Он начал с поздравления украинских танкистов.

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— Впервые именно сегодня наше государство отметило день танкистов. Раньше была еще советская дата профессионального дня танковых войск. И сейчас есть не просто мотив дать именно украинский смысл всем таким дням, не просто желание наших людей, но и тот конкретный результат украинских воинов, который стоит чествовать на уровне всего государства, — подчеркнул он.

Глава государства объявил, что сегодня отметил воинов-танкистов государственными наградами: солдат, сержантов, офицеров. Были вручены ордена Богдана Хмельницкого, ордена За мужество, медаль За военную службу Украине.

— Двое воинов — сержант Владислав Симак и старший сержант Олег Паламарчук — получили Кресты боевых заслуг за свою отвагу и результативность. Я благодарю вас, ребята! Спасибо всем украинским танкистам! И очень важно, что наши танковые войска постоянно прогрессируют — обучаются и применяют в бою все более передовые и современные танки. Будут и Abrams под украинскими знаменами — постоянно добавляем силы нашим воинам, — сказал президент.

Также Владимир Зеленский провел совещание с недавно назначенным министром обороны Украины Рустемом Умеровым, где обсудил некоторые ключевые темы.

— Те решения, которых все наше общество в целом и украинские воины в частности ожидают от Министерства обороны. Министр их представит, когда все детали будут проработаны, — сказал он.

Глава государства также отметил совместную работу Рустема Умерова с уполномоченным Верховной Рады по правам человека Дмитрием Лубинцом по такой новой институции, как военный омбудсмен.

— Это действительно нужно. Нужно, чтобы была мощная система правозащиты воинов в самом секторе обороны, — сказал он.

Украинский лидер сообщил, что имел в течение дня встречу с представителями украинской еврейской общины — раввинами из разных городов Украины и военными.

— Очень теплая встреча накануне праздника Рош ха-Шана. Важно, что все сообщества Украины объединены целью защиты Украины, нормальной жизни для всех наших людей. Отметил воинов государственными наградами — орденами За мужество. Поблагодарил представителей религиозных организаций за то, что они здесь, в Украине, поддерживают людей, поддерживают государство и всему миру — всей еврейской общине мира — рассказывают правду об агрессии и терроре России, — сказал президент.

Также Владимир Зеленский отметил хороший результат в сотрудничестве Украины с Международным уголовным судом (МУС).

— Результат, который точно приближает ответственность за российские преступления войны. В Украине заработал полевой офис Международного уголовного суда, и это самое большое представительство суда за пределами Гааги. И очень хорошо, что есть полное и слаженное сотрудничество между Офисом генерального прокурора, всеми украинскими правоохранительными учреждениями и Международным уголовным судом, — сказал он.

Президент уверен, что именно такое сотрудничество помогает нам приближать момент восстановления справедливости для Украины и всех наших людей, пострадавших от этой войны, — момент законных и заслуженных приговоров для российских преступников.

В конце обращения глава государства отметил деятельность Службы безопасности Украины и Военно-Морских сил, которые уничтожили российскую систему ПВО С-400 (Триумф).

— Я благодарю вас за этот сегодняшний триумф — уничтожена система ПВО оккупантов на земле нашего Крыма. Очень весомо, молодцы, — сказал Зеленский.

Источник : Офис президента

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