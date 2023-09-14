Увеличение производства украинского оружия, продвижение на Юге: 568-й день войны
Угроза атаки БПЛА: в Кривом Роге и Запорожье прогремели взрывы
В Кривом Роге и Запорожье прогремели взрывы. Сейчас продолжается воздушная тревога из-за угрозы атаки дронами.
В Днепре прогремели взрывы
В Днепре прогремели мощные взрывы после объявления сигнала воздушной тревоги из-за угрозы атаки дронами.
МИД Румынии консультируется с НАТО из-за новых обломков БПЛА
В Министерстве иностранных дел Румынии выразили решительный протест из-за нарушения воздушного пространства и обнаруженных новых обломков беспилотника на территории страны. Там призывают Россию прекратить атаки на гражданскую инфраструктуру Украины.
ВСУ имеют частичный успех в районах Клещиевки, Андреевки, Курдюмовки
В результате штурмовых действий Силы обороны Украины имеют частичный успех в районах Клещиевки, Андреевки, Курдюмовки Донецкой области.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ. В то же время Силы обороны продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении и штурмовые действия на Бахмутском направлении.
Война Украины с РФ будет длительной — глава Генштаба Чехии
Западу необходимо готовиться к длительной войне в Украине и к тому, что и после ее окончания придется иметь дело со все более враждебной Россией. Об этом заявил начальник чешского военного ведомства, генерал-лейтенант Карел Рехка.
Маск передает Пентагону контроль над Starlink, которые используют в Украине
Основатель компании SpaceX Илон Маск решил передать Пентагону контроль над той частью спутниковой платформы Starlink, которая используется на войне России против Украины.
Будущее решается в Украине — название встречи Ялтинской Европейской Стратегии. В Киев в выходные съехались мировые лидеры: политики, бизнесмены, экономисты, историки, философы и активисты. На два дня они погрузились в дискуссии о том, какой должна быть победа Украины и как ее ускорить. Основные критерии победы: без уступок по территории, возвращение пленных и похищенных детей, осуждение военных преступников и членство в ЕС и НАТО.Наталья Луценко