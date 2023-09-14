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Юлия Захарченко, редактор ленты

Увеличение производства украинского оружия, продвижение на Юге: 568-й день войны

Ключевые события
01:20
Угроза атаки БПЛА: в Кривом Роге и Запорожье прогремели взрывы
00:51
В Днепре прогремели взрывы
00:43
МИД Румынии консультируется с НАТО из-за новых обломков БПЛА
00:13
ВСУ имеют частичный успех в районах Клещиевки, Андреевки, Курдюмовки
00:04
Война Украины с РФ будет длительной — глава Генштаба Чехии
00:01
Маск передает Пентагону контроль над Starlink, которые используют в Украине
Увеличение производства украинского оружия, продвижение на Юге: 568-й день войны
14 сентября, 1:20

Угроза атаки БПЛА: в Кривом Роге и Запорожье прогремели взрывы

В Кривом Роге и Запорожье прогремели взрывы. Сейчас продолжается воздушная тревога из-за угрозы атаки дронами.

14 сентября, 0:51

В Днепре прогремели взрывы

В Днепре прогремели мощные взрывы после объявления сигнала воздушной тревоги из-за угрозы атаки дронами.

Война в Украине — день 568 — новости Украины во время войны онлайн

14 сентября, 0:43

МИД Румынии консультируется с НАТО из-за новых обломков БПЛА

В Министерстве иностранных дел Румынии выразили решительный протест из-за нарушения воздушного пространства и обнаруженных новых обломков беспилотника на территории страны. Там призывают Россию прекратить атаки на гражданскую инфраструктуру Украины.

14 сентября, 0:13

ВСУ имеют частичный успех в районах Клещиевки, Андреевки, Курдюмовки

В результате штурмовых действий Силы обороны Украины имеют частичный успех в районах Клещиевки, Андреевки, Курдюмовки Донецкой области.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ. В то же время Силы обороны продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении и штурмовые действия на Бахмутском направлении.

Война в Украине — день 568 — новости Украины во время войны онлайн

Фото: Генштаб ВСУ

14 сентября, 0:04

Война Украины с РФ будет длительной — глава Генштаба Чехии

Западу необходимо готовиться к длительной войне в Украине и к тому, что и после ее окончания придется иметь дело со все более враждебной Россией. Об этом заявил начальник чешского военного ведомства, генерал-лейтенант Карел Рехка.

Война в Украине — день 568 — новости Украины во время войны онлайн

Фото: Генштаб ВСУ

14 сентября, 0:01

Маск передает Пентагону контроль над Starlink, которые используют в Украине

Основатель компании SpaceX Илон Маск решил передать Пентагону контроль над той частью спутниковой платформы Starlink, которая используется на войне России против Украины.

Ілон Маск

Фото: Getty Images

Война в Украине
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Увеличение производства украинского оружия, продвижение на Юге: 568-й день войны
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Итоги саммита YES: о чем говорили и о чем договорились

Будущее решается в Украине — название встречи Ялтинской Европейской Стратегии. В Киев в выходные съехались мировые лидеры: политики, бизнесмены, экономисты, историки, философы и активисты. На два дня они погрузились в дискуссии о том, какой должна быть победа Украины и как ее ускорить. Основные критерии победы: без уступок по территории, возвращение пленных и похищенных детей, осуждение военных преступников и членство в ЕС и НАТО.

Наталья Луценко
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (13.09.2023)
Увеличение производства украинского оружия, продвижение на Юге: 568-й день войны
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (13.09.2023)
Увеличение производства украинского оружия, продвижение на Юге: 568-й день войны
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (13.09.2023)
Увеличение производства украинского оружия, продвижение на Юге: 568-й день войны
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:00 (13.09.2023)
Увеличение производства украинского оружия, продвижение на Юге: 568-й день войны
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