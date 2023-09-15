Міністр оборони Умєров представить рішення, яких чекає українське суспільство – Зеленський
У Міністерстві оборони України готують рішення, яке чекає суспільство та українські військові зокрема.
Про це заявив президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення за підсумками 14 вересня.
Він почав з привітання українських танкістів.
– Вперше саме сьогодні наша держава відзначила день танкістів. Раніше була ще радянська дата професійного дня танкових військ. І зараз є не просто мотив дати саме український сенс усім таким дням, не просто бажання наших людей, але й той конкретний результат українських воїнів, який варто вшановувати на рівні всієї держави, – наголосив він.
Глава держави оголосив, що сьогодні відзначив воїнів-танкістів державними нагородами: солдатів, сержантів, офіцерів. Були вручені ордени Богдана Хмельницького, ордени За мужність, медаль За військову службу Україні.
– Двоє воїнів – сержант Владислав Сімак і старший сержант Олег Паламарчук – отримали Хрести бойових заслуг за свою відвагу та результативність. Я дякую вам, хлопці! Дякую всім українським танкістам! І дуже важливо, що наші танкові війська постійно прогресують – навчаються й застосовують у бою все більш передові й сучасні танки. Будуть і Abrams під українськими знаменами – постійно додаємо сили нашим воїнам, – сказав президент.
Також Володимир Зеленський провів нараду з нещодавно призначеним міністром оборони України Рустемом Умєровим, де обговорив деякі ключові теми.
– Ті рішення, яких усе наше суспільство загалом та українські воїни зокрема очікують від Міністерства оборони. Міністр їх представить, коли всі деталі будуть опрацьовані, – сказав він.
Глава держави також відзначив спільну роботу Рустема Умєрова з уповноваженим Верховної Ради з прав людини Дмитром Лубінцeм щодо такої нової інституції, як військовий омбудсмен.
– Це справді потрібно. Потрібно, щоб була потужна система правозахисту воїнів у самому секторі оборони, – сказав він.
Український лідер повідомив, що мав протягом дня зустріч з представниками української єврейської громади – рабинами з різних міст України та військовими.
– Дуже тепла зустріч напередодні свята Рош га-Шана. Важливо, що всі спільноти України об’єднані метою захисту України, нормального життя для всіх наших людей. Відзначив воїнів державними нагородами – орденами За мужність. Подякував представникам релігійних організацій за те, що вони тут, в Україні, підтримують людей, підтримують державу й усьому світу – усій єврейській громаді світу – розповідають правду про агресію й терор Росії, – сказав президент.
Також Володимир Зеленський відзначив хороший результат у співпраці України з Міжнародним кримінальним судом (МКС).
– Результат, який точно наближає відповідальність за російські злочини війни. В Україні запрацював польовий офіс Міжнародного кримінального суду, і це найбільше представництво суду за межами Гааги. І дуже добре, що є повна та злагоджена співпраця між Офісом Генерального прокурора, всіма українськими правоохоронними інституціями та Міжнародним кримінальним судом, – сказав він.
Президент впевнений, що саме така співпраця допомагає нам наближати момент відновлення справедливості для України й усіх наших людей, які постраждали від цієї війни, – момент законних і заслужених вироків для російських злочинців.
Наприкінці звернення глава держави відзначив діяльність Служби безпеки України та Військово-Морських сил, які знищили російську систему ППО С-400 (Тріумф).
– Я дякую вам за цей сьогоднішній тріумф – знищено систему ППО окупантів на землі нашого Криму. Дуже вагомо, молодці, – сказав Зеленський.
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