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Марта Бондаренко, редактор ленты

ВСУ впервые уничтожили подводную лодку россиян — потери РФ за сутки

підводний човен
Фото: Pixabay

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины уничтожили российскую подводную лодку — это впервые с начала полномасштабного вторжения России.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Кроме того, страна-оккупант лишилась и еще одного корабля. На фронте Силы обороны уничтожили 78 единиц тяжелой техники врага.

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Потери РФ в войне на 14.09.2023:

  • личного состава — около 270 970 (+620) чел,
  • танков — 4 599 (+15) ед,
  • боевых бронированных машин — 8 810 (+18) ед,
  • артиллерийских систем — 5 944 (+42) ед,
  • РСЗО — 769 (+3) ед,
  • средств ПВО — 517 ед,
  • самолетов — 315 ед,
  • вертолетов — 316 ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 4 697 (+47) ед,
  • крылатых ракет — 1 455 ед,
  • кораблей/катеров — 20 (+1) ед,
  • подводных лодок — 1 (+1) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 8 458 (+14) ед,
  • специальной техники — 889 (+5) ед.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 568-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине, субмарина, Чорноморський флот РФ
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Будущее решается в Украине — название встречи Ялтинской Европейской Стратегии. В Киев в выходные съехались мировые лидеры: политики, бизнесмены, экономисты, историки, философы и активисты. На два дня они погрузились в дискуссии о том, какой должна быть победа Украины и как ее ускорить. Основные критерии победы: без уступок по территории, возвращение пленных и похищенных детей, осуждение военных преступников и членство в ЕС и НАТО.

Наталья Луценко
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