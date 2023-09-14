ВСУ впервые уничтожили подводную лодку россиян — потери РФ за сутки
За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины уничтожили российскую подводную лодку — это впервые с начала полномасштабного вторжения России.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Кроме того, страна-оккупант лишилась и еще одного корабля. На фронте Силы обороны уничтожили 78 единиц тяжелой техники врага.
Потери РФ в войне на 14.09.2023:
- личного состава — около 270 970 (+620) чел,
- танков — 4 599 (+15) ед,
- боевых бронированных машин — 8 810 (+18) ед,
- артиллерийских систем — 5 944 (+42) ед,
- РСЗО — 769 (+3) ед,
- средств ПВО — 517 ед,
- самолетов — 315 ед,
- вертолетов — 316 ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 4 697 (+47) ед,
- крылатых ракет — 1 455 ед,
- кораблей/катеров — 20 (+1) ед,
- подводных лодок — 1 (+1) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 8 458 (+14) ед,
- специальной техники — 889 (+5) ед.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 568-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.
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