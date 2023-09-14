ЗСУ вперше знищили підводний човен росіян – втрати РФ за добу

Минулої доби Збройні сили України знищили російський підводний човен – це вперше від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Крім того, країна-окупант втратила і ще один корабель. На фронті Сили оборони знищили 78 одиниць важкої техніки ворога.

Зараз дивляться

Втрати РФ у війні на 14.09.2023:

особового складу ‒ близько 270 970 (+620) осіб,

танків ‒ 4 599 (+15) од,

бойових броньованих машин ‒ 8 810 (+18) од,

артилерійських систем – 5 944 (+42) од,

РСЗВ – 769 (+3) од,

засобів ППО ‒ 517 од,

літаків – 315 од,

гелікоптерів – 316 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4 697 (+47) од,

крилатих ракет ‒ 1 455 од,

кораблів /катерів ‒ 20 (+1) од,

підводних човнів – 1 (+1) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 8 458 (+14) од,

спеціальної техніки ‒ 889 (+5) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 568-му добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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