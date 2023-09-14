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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

ЗСУ вперше знищили підводний човен росіян – втрати РФ за добу

підводний човен
Фото: Pixabay

Минулої доби Збройні сили України знищили російський підводний човен – це вперше від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Крім того, країна-окупант втратила і ще один корабель. На фронті Сили оборони знищили 78 одиниць важкої техніки ворога.

Зараз дивляться

Втрати РФ у війні на 14.09.2023:

  • особового складу ‒ близько 270 970 (+620) осіб,
  • танків ‒ 4 599 (+15) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 8 810 (+18) од,
  • артилерійських систем – 5 944 (+42) од,
  • РСЗВ – 769 (+3) од,
  • засобів ППО ‒ 517 од,
  • літаків – 315 од,
  • гелікоптерів – 316 од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4 697 (+47) од,
  • крилатих ракет ‒ 1 455 од,
  • кораблів /катерів ‒ 20 (+1) од,
  • підводних човнів – 1 (+1) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 8 458 (+14) од,
  • спеціальної техніки ‒ 889 (+5) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 568-му добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, субмарина, Чорноморський флот РФ
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Майбутнє вирішується в Україні – назва цьогорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії. До Києва вихідними з’їхалися світові лідери: політики, бізнесмени, економісти, історики, філософи та активісти. На два дні вони поринули у дискусії про те, якою має бути перемога України і як її пришвидшити. Основні критерії перемоги: без поступок територією, повернення полонених та викрадених дітей, засудження воєнних злочинців та членство в ЄС та НАТО.

Наталя Луценко
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