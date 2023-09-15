Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
ПВО уничтожила все 17 запущенных россиянами Шахедов – Воздушные силы
Как оформить ребенка войны: пошаговая инструкция
Откусила руку: в Египте акула напала на туристку на пляже
Выходное пособие при увольнении: кому и когда начисляется
Удар по десантному кораблю и подлодке РФ: что известно
Украина
Валентина Летяк, редактор ленты

Ждем хороших новостей: Залужный встретился с партнерами из США и Британии

Ждем хороших новостей: Залужный встретился с партнерами из США и Британии
Фото: Getty Images

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 15 сентября во время переговоров с американскими и британскими партнерами обсудили широкий круг вопросов, в частности потребность украинской армии в снарядах, вооружении и военной технике.

Ждем хороших новостей. Также остановились на вопросах усиления нашей противовоздушной обороны, дополнительного транспорта для эвакуации раненых, поиска путей для ремонта техники и восстановления боеспособности воинских частей, — отметил он.

По его словам, подробно остановились на ситуации по всему фронту, в частности представил партнерам наше видение развития событий на передовой, заслушали командиров и обсудили проблематику, сложившуюся в группировках войск.

— Отдельной темой рассмотрели ситуацию в Черном море. Благодарен партнерам за плодотворную работу и поддержку в борьбе с российским агрессором, — подытожил Залужный.

Сейчас смотрят

Читайте также
Байден близок к принятию решения о предоставлении Украине ракет ATACMS — FT
ракета ATACMS

Война в Украине, Валерий Залужный, Зброя для України, ВСУ, Російська агресія, США-Украина, Украина-Великобритания
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Украинские морские дроны: могут ли потопить все корабли РФ и на что способны
Ждем хороших новостей: Залужный встретился с партнерами из США и Британии
Ни одного уцелевшего дома, люди выехали: что известно об освобожденной Андреевке
Звільнена Андріївка на карті
Украине удалось вернуть тела еще 51 погибшего защитника
Кладовище для ЗСУ
Использование Маском Starlink вскрыло проблемы в нацбезопасности – комитет Сената
Ждем хороших новостей: Залужный встретился с партнерами из США и Британии
Минимальную пенсию в Украине повысят в следующем году после годовой паузы – проект бюджета
пенсія гроші

Загрузка

Игры
Видео
Итоги саммита YES: о чем говорили и о чем договорились

Будущее решается в Украине — название встречи Ялтинской Европейской Стратегии. В Киев в выходные съехались мировые лидеры: политики, бизнесмены, экономисты, историки, философы и активисты. На два дня они погрузились в дискуссии о том, какой должна быть победа Украины и как ее ускорить. Основные критерии победы: без уступок по территории, возвращение пленных и похищенных детей, осуждение военных преступников и членство в ЕС и НАТО.

Наталья Луценко
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (15.09.2023)
Ждем хороших новостей: Залужный встретился с партнерами из США и Британии
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (15.09.2023)
Ждем хороших новостей: Залужный встретился с партнерами из США и Британии
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (15.09.2023)
Ждем хороших новостей: Залужный встретился с партнерами из США и Британии
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 10:00 (15.09.2023)
Ждем хороших новостей: Залужный встретился с партнерами из США и Британии
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь