Ждем хороших новостей: Залужный встретился с партнерами из США и Британии

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 15 сентября во время переговоров с американскими и британскими партнерами обсудили широкий круг вопросов, в частности потребность украинской армии в снарядах, вооружении и военной технике.

— Ждем хороших новостей. Также остановились на вопросах усиления нашей противовоздушной обороны, дополнительного транспорта для эвакуации раненых, поиска путей для ремонта техники и восстановления боеспособности воинских частей, — отметил он.

По его словам, подробно остановились на ситуации по всему фронту, в частности представил партнерам наше видение развития событий на передовой, заслушали командиров и обсудили проблематику, сложившуюся в группировках войск.

— Отдельной темой рассмотрели ситуацию в Черном море. Благодарен партнерам за плодотворную работу и поддержку в борьбе с российским агрессором, — подытожил Залужный.

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