Бои за Андреевку и уничтожение патрульных катеров РФ в Черном море: 569-й день войны

15 сентября, 0:20

В ряде городов и сел Херсонской области проведут обязательную эвакуацию — ОВА

Совет обороны Херсонской области принял решение об обязательной эвакуации семей с детьми из населенных пунктов, которые постоянно обстреливают войска агрессора.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Он рассказал, что в ночь на 14 сентября оккупанты убили в Херсонской области шестилетнего мальчика, а его 13-летний брат сейчас находится в реанимации.

— Дети должны учиться и расти в нормальных условиях, а не под канонаду российской артиллерии. Поэтому, приняли решение об обязательной эвакуации семей с детьми из опасных населенных пунктов, — отметил руководитель глава Херсонской ОГА.

Обязательная эвакуация будет проведена в следующих населенных пунктах: Веселое, Берислав, Новоберислав, Змиевка, Красный Маяк, Тягинка, Ольговка, Льово, Бургунка, Николаевка, Одрадокаменка, Миловое, Качкаровка, Золотая Балка, Новокаиры, Дудчаны, Никольское, Михайловка, Гавриловка, Осокоровка, Понятовка, Токаревка, Белозерка, Береговое, Велетенское, Днепровское, Антоновка, Садовое, Камышаны, Зимовник и Приозерное.

Прокудин также объявил об увеличении продолжительности комендантского часа. Теперь его период – с 20:00 до 06:00. Он объяснил это синхронизацией комендантского часа со световым днем.