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Україна
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Чекаємо на хороші новини: Залужний зустрівся з партнерами зі США та Британії

Чекаємо на хороші новини: Залужний зустрівся з партнерами зі США та Британії
Фото: Getty Images

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний 15 вересня під час переговорів із американськими та британськими партнерами обговорив широке коло питань, зокрема потребу української армії в снарядах, озброєнні та військовій техніці.

Чекаємо на хороші новини. Також зупинилися на питаннях посилення нашої протиповітряної оборони, додаткового транспорту для евакуації поранених, пошуку шляхів для ремонту техніки та відновлення боєздатності військових частин, – зауважив він.

За його словами, детально зупинилися на ситуації по всьому фронту, зокрема представив партнерам наше бачення розвитку подій на передовій, заслухали командирів та обговорили проблематику, що склалася в угрупованнях військ.

– Окремою темою розглянули ситуацію в Чорному морі. Вдячний партнерам за плідну роботу та підтримку в боротьбі з російським агресором, – підсумував Залужний.

Зараз дивляться

Повномасштабна війна в Україні триває вже 569-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Війна в Україні, Валерій Залужний, Зброя для України, ЗСУ, Російська агресія, США-Україна, Україна-Велика Британія
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Майбутнє вирішується в Україні – назва цьогорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії. До Києва вихідними з’їхалися світові лідери: політики, бізнесмени, економісти, історики, філософи та активісти. На два дні вони поринули у дискусії про те, якою має бути перемога України і як її пришвидшити. Основні критерії перемоги: без поступок територією, повернення полонених та викрадених дітей, засудження воєнних злочинців та членство в ЄС та НАТО.

Наталя Луценко
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