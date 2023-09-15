Чекаємо на хороші новини: Залужний зустрівся з партнерами зі США та Британії

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний 15 вересня під час переговорів із американськими та британськими партнерами обговорив широке коло питань, зокрема потребу української армії в снарядах, озброєнні та військовій техніці.

– Чекаємо на хороші новини. Також зупинилися на питаннях посилення нашої протиповітряної оборони, додаткового транспорту для евакуації поранених, пошуку шляхів для ремонту техніки та відновлення боєздатності військових частин, – зауважив він.

За його словами, детально зупинилися на ситуації по всьому фронту, зокрема представив партнерам наше бачення розвитку подій на передовій, заслухали командирів та обговорили проблематику, що склалася в угрупованнях військ.

– Окремою темою розглянули ситуацію в Чорному морі. Вдячний партнерам за плідну роботу та підтримку в боротьбі з російським агресором, – підсумував Залужний.

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