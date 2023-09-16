В Белом доме подтвердили встречу Зеленского с Байденом в Вашингтоне
Президент Украины Владимир Зеленский встретится с главой США Джо Байденом в Вашингтоне в четверг, 21 сентября.
Об этом во время брифинга сообщил советник Белого дома по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан.
Он отметил, что США готовят новый пакет военной помощи для Украины, о котором объявят уже на следующей неделе.
По словам Салливана, речь Байдена на Генассамблее ООН будет в значительной степени посвящена Украине.
Ранее NBC News сообщал, что на следующей неделе Зеленский планирует посетить Генеральную ассамблею ООН в Нью-Йорке, а также встретиться с президентом Джо Байденом.
Однако канал не уточнял, где именно должна состояться встреча Байдена и Зеленского — в Нью-Йорке или в Белом доме.
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