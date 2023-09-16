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Украина
Валентина Чорна, редактор ленты

В Белом доме подтвердили встречу Зеленского с Байденом в Вашингтоне

Зеленський та Байден
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский встретится с главой США Джо Байденом в Вашингтоне в четверг, 21 сентября.

Об этом во время брифинга сообщил советник Белого дома по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан.

Он отметил, что США готовят новый пакет военной помощи для Украины, о котором объявят уже на следующей неделе.

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По словам Салливана, речь Байдена на Генассамблее ООН будет в значительной степени посвящена Украине.

Ранее NBC News сообщал, что на следующей неделе Зеленский планирует посетить Генеральную ассамблею ООН в Нью-Йорке, а также встретиться с президентом Джо Байденом.

Однако канал не уточнял, где именно должна состояться встреча Байдена и Зеленского — в Нью-Йорке или в Белом доме.

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Война в Украине, Владимир Зеленский, Джо Байден, США
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Будущее решается в Украине — название встречи Ялтинской Европейской Стратегии. В Киев в выходные съехались мировые лидеры: политики, бизнесмены, экономисты, историки, философы и активисты. На два дня они погрузились в дискуссии о том, какой должна быть победа Украины и как ее ускорить. Основные критерии победы: без уступок по территории, возвращение пленных и похищенных детей, осуждение военных преступников и членство в ЕС и НАТО.

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