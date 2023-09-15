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Украина
Валентина Чорна, редактор ленты

Обзор ситуации на фронте и поставки оружия: Зеленский провел заседание Ставки

Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

В пятницу, 15 сентября, президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего.

Основное внимание участники уделили детальному обзору ситуации на фронте. Президент заслушал доклады главнокомандующего ВСУ, командующих и разведки.

— Детальный обзор ситуации на фронте по всем направлениям. Доклады главкома и командующих: Харьковщина, Луганщина, Донбасс, Запорожье, Юг. Доклады разведок. Отчет о завершенных специальных операциях и планирование будущих, — сообщил Зеленский в Telegram.

Также на Ставке подняли вопрос поставки оружия, боеприпасов и всего необходимого для фронта.

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Полномасштабная война в Украине продолжается уже 569-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Война в Украине, Владимир Зеленский, Російська агресія
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