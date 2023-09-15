Обзор ситуации на фронте и поставки оружия: Зеленский провел заседание Ставки
В пятницу, 15 сентября, президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего.
Основное внимание участники уделили детальному обзору ситуации на фронте. Президент заслушал доклады главнокомандующего ВСУ, командующих и разведки.
— Детальный обзор ситуации на фронте по всем направлениям. Доклады главкома и командующих: Харьковщина, Луганщина, Донбасс, Запорожье, Юг. Доклады разведок. Отчет о завершенных специальных операциях и планирование будущих, — сообщил Зеленский в Telegram.
Также на Ставке подняли вопрос поставки оружия, боеприпасов и всего необходимого для фронта.
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