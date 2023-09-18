Медленнее, чем ожидалось, но последовательно: Милли о контрнаступлении ВСУ

Контрнаступление ВСУ продвигается медленнее, чем ожидалось, но оно “последовательное”.

Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США, генерал Марк Милли.

— Они (ВСУ, — Ред.) не потерпели неудачу. Я знаю, что есть некоторые комментарии о том, что это наступление каким-то образом провалилось. Оно не провалилось, — заявил Милли в интервью CNN.

В то же время Милли отметил, что ВСУ “очень стабильно продвигаются через российские линии обороны”.

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Ранее он отмечал, что подводить итоги контрнаступления рано, ведь у Украины еще есть месяц-полтора, пока похолодает и пойдут дожди.

К слову, ранее глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что контрнаступление Украины будет продолжаться и после наступления холодной и влажной погоды, даже если освобождать оккупированные территории станет труднее.

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