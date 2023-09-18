Повільніше, ніж очікувалося, але послідовно: Міллі про контрнаступ ЗСУ

Контрнаступ ЗСУ просувається повільніше, ніж очікувалося, але він “послідовний”.

Про це заявив голова Об’єднаного комітету начальників штабів США, генерал Марк Міллі.

– Вони (ЗСУ, – Ред.) не зазнали невдачі. Я знаю, що є деякі коментарі про те, що цей наступ якимось чином провалився. Він не провалився, – заявив Міллі в інтерв’ю CNN.

Водночас Міллі зауважив, що ЗСУ “дуже стабільно просуваються через російські лінії оборони”.

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Раніше він казав, що підбивати підсумки контрнаступу зарано, адже в України ще є місяць-півтора, доки похолодає і підуть дощі.

До речі, раніше голова української розвідки Кирило Буданов заявив, що контрнаступ України триватиме і після настання холодної та вологої погоди, навіть якщо звільняти окуповані території стане важче.

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