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Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Повільніше, ніж очікувалося, але послідовно: Міллі про контрнаступ ЗСУ

Бої на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

Контрнаступ ЗСУ просувається повільніше, ніж очікувалося, але він “послідовний”.

Про це заявив голова Об’єднаного комітету начальників штабів США, генерал Марк Міллі.

– Вони (ЗСУ, – Ред.) не зазнали невдачі. Я знаю, що є деякі коментарі про те, що цей наступ якимось чином провалився. Він не провалився, – заявив Міллі в інтерв’ю CNN.

Водночас Міллі зауважив, що ЗСУ “дуже стабільно просуваються через російські лінії оборони”.

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Раніше він казав, що підбивати підсумки контрнаступу зарано, адже в України ще є місяць-півтора, доки похолодає і підуть дощі.

До речі, раніше голова української розвідки Кирило Буданов заявив, що контрнаступ України триватиме і після настання холодної та вологої погоди, навіть якщо звільняти окуповані території стане важче.

Війна в Україні, контрнаступ, Марк Міллі
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Майбутнє вирішується в Україні – назва цьогорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії. До Києва вихідними з’їхалися світові лідери: політики, бізнесмени, економісти, історики, філософи та активісти. На два дні вони поринули у дискусії про те, якою має бути перемога України і як її пришвидшити. Основні критерії перемоги: без поступок територією, повернення полонених та викрадених дітей, засудження воєнних злочинців та членство в ЄС та НАТО.

Наталя Луценко
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