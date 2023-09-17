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Юлия Захарченко, редактор ленты

ПВО и артиллерия — приоритет: Зеленский анонсировал новые оборонные решения для Украины

Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Украина готовит новые оборонные решения, направленные на усиление защиты государства. Противовоздушная оборона и артиллерия — это первоочередной приоритет, который необходим для Украины.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении по итогам 571 суток полномасштабной войны.

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Президент поблагодарил всех, кто защищает небо Украины: летчиков и инженеров Воздушных сил, воинов мобильных огневых групп, всех наших зенитчиков.

— Спасибо, что постоянно увеличиваете число сбитых российских ракет и дронов, а значит количество спасенных наших людей и инфраструктуры. Спасибо, воины, — сказал Зеленский.

В то же время президент Украины поблагодарил всех воинов, которые защищают на фронте свободу, независимость и территориальную целостность.

— И всех, кто сейчас на передовой. Каждой бригаде. От Купянска до Левобережья Херсонской области, от Бахмутского направления до каждой украинской позиции на нуле на юге нашего государства. Я благодарю вас, парни, за прочность, — подчеркнул глава государства.

Сегодня Украина отмечает День спасателя. Накануне глава государства лично поблагодарил работников ГСЧС Украины и всех, кто заботится о других людях.

— Сегодня я хочу поблагодарить не только всех наших спасателей, но и всех родных — мам и пап ребят и девушек, мужчин и женщин, которые работают в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины. Я благодарю вас за то, что ваши дети воспитаны именно так: спасать других, делать все наше общество более крепким и более человечным. Спасибо, — сказал президент.

Также сегодня в Украине отмечается День усыновления. По мнению Зеленского, это одна из самых почетных миссий в жизни — помочь ребенку избежать сиротской судьбы.

— Мы как государство должны прийти к тому, чтобы для всех детей в нашей стране, кто остался без родительской опеки, нашлась своя семья. Интернаты — это должно быть точно не про Украину. Я благодарю всех, кто работает ради этого! Слава каждому, кто помогает нашим людям становиться сильнее, — утверждает глава государства.

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Война в Украине, Владимир Зеленский, ВСУ, українські військові
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Будущее решается в Украине — название встречи Ялтинской Европейской Стратегии. В Киев в выходные съехались мировые лидеры: политики, бизнесмены, экономисты, историки, философы и активисты. На два дня они погрузились в дискуссии о том, какой должна быть победа Украины и как ее ускорить. Основные критерии победы: без уступок по территории, возвращение пленных и похищенных детей, осуждение военных преступников и членство в ЕС и НАТО.

Наталья Луценко
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