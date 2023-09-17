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Україна
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

ППО і артилерія – пріоритет: Зеленський анонсував нові оборонні рішення для України

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Україна готує нові оборонні рішення, спрямовані на посилення захисту держави. Протиповітряна оборона та артилерія – це першочерговий пріоритет, який необхідний для України.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні за підсумками 571 доби повномасштабної війни.

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Президент подякував усім, хто захищає небо України: льотчикам та інженерам Повітряних сил, воїнам мобільних вогневих груп, усім нашим зенітникам.

– Дякую, що постійно збільшуєте число збитих російських ракет та дронів, а отже кількість врятованих наших людей та інфраструктури. Дякую, воїни, – сказав Зеленський.

Водночас президент України подякував всім воїнам, які захищають на фронті свободу, незалежність і територіальну цілісність.

– І всім, хто зараз на передовій. Кожній бригаді. Від Купʼянська до Лівобережжя Херсонщини, від Бахмутського напрямку до кожної української позиції на нулі на півдні нашої держави. Я дякую вам, хлопці, за міцність, – наголосив глава держави.

Сьогодні Україна відзначає День рятівника. Напередодні глава держави особисто подякував працівникам ДСНС України й усім, хто дбає про інших людей.

– Сьогодні я хочу подякувати не лише всім нашим рятівникам, але й усім рідним – мамам і татам хлопців і дівчат, чоловіків і жінок, які працюють у Державній службі з надзвичайних ситуацій України. Я дякую вам за те, що ваші діти виховані саме так: рятувати інших, робити все наше суспільство більш міцним і більш людяним. Дякую, – сказав президент.

Також сьогодні в Україні відзначається День усиновлення. На його думку, це одна з найпочесніших місій у житті – допомогти дитині уникнути сирітської долі.

– Ми як держава маємо прийти до того, щоб для всіх дітей у нашій країні, хто залишився без батьківського піклування, знайшлася своя родина. Інтернати – це має бути точно не про Україну. Я дякую всім, хто працює заради цього! Слава кожному, хто допомагає нашим людям ставати сильнішими, – стверджує глава держави.

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