Почему для оккупантов важен контроль над Клещиевкой и Курдюмовкой: объяснение ВСУ
Неподалеку от Клещиевки и Курдюмовки Донецкой области продолжаются ожесточенные и активные бои. Российские оккупанты пытаются удержать контроль над этими населенными пунктами, потому что отступление оттуда может привести к фатальным последствиям для захватчиков.
Об этом заявил начальник пресс-службы Восточной группировки Вооруженных сил Украины Илья Евлаш в комментарии журналистам. По его словам, линия фронта существенно изменится, когда РФ потеряет позиции в районе Клещиевки и Курдюмовки.
Он обратил внимание, что Москва имеет три главные причины не давать Силам обороны Украины продвигаться.
Среди них — контроль над высотами, логистическими маршрутами и флангами Бахмута. Если украинские воины будут иметь преимущество, тогда это приведет к значительным изменениям на фронте.
— В комплексе это играет очень большую роль на участке фронта Восточной группировки войск. Потеря этих позиций приведет к дальнейшим изменениям на линии соприкосновения, — обратил внимание Евлаш.
В частности, это даст возможность украинской армии зайти в тыл врага, нанести удары по командным пунктам, складам с боеприпасами, горюче-смазочными материалами РФ, а также значительно усложнит логистику российских войск.
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