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Бедрак Виктория, редактор ленты

В Очакове раздались звуки взрывов

Вибух

В Очакове Николаевской области прогремели звуки взрывов.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Сейчас на юге Украины объявлена воздушная тревога.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

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В Очакове раздались звуки взрывов

Война в Украине, Взрыв, Николаевская область
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Будущее решается в Украине — название встречи Ялтинской Европейской Стратегии. В Киев в выходные съехались мировые лидеры: политики, бизнесмены, экономисты, историки, философы и активисты. На два дня они погрузились в дискуссии о том, какой должна быть победа Украины и как ее ускорить. Основные критерии победы: без уступок по территории, возвращение пленных и похищенных детей, осуждение военных преступников и членство в ЕС и НАТО.

Наталья Луценко
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