В Очакові пролунали звуки вибухів

В Очакові Миколаївської області прогриміли звуки вибухів.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Наразі на півдні України оголошено повітряну тривогу.

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За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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