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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

В Очакові пролунали звуки вибухів

Вибух

В Очакові Миколаївської області прогриміли звуки вибухів.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Наразі на півдні України оголошено повітряну тривогу.

Зараз дивляться

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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В Очакові пролунали звуки вибухів

Війна в Україні, Вибух, Миколаївська область
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Майбутнє вирішується в Україні – назва цьогорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії. До Києва вихідними з’їхалися світові лідери: політики, бізнесмени, економісти, історики, філософи та активісти. На два дні вони поринули у дискусії про те, якою має бути перемога України і як її пришвидшити. Основні критерії перемоги: без поступок територією, повернення полонених та викрадених дітей, засудження воєнних злочинців та членство в ЄС та НАТО.

Наталя Луценко
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