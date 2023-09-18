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Юлия Захарченко, редактор ленты

Зеленский может выступить в Конгрессе США во время обсуждения помощи Украине

Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский планирует пообщаться с сенаторами Соединенных Штатов Америки в Конгрессе США после встречи мировых лидеров на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.

По данным журналистов, визит Зеленского на Капитолийский холм предварительно запланирован на 21 сентября. Люди, которые ознакомлены с планами президента Украины, говорили на условиях анонимности иностранным корреспондентам.

Конгресс США будет рассматривать запрос Белого дома о дополнительной помощи Украине, но принятие военной поддержки остается под сомнением.

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Ранее ряд западных медиа сообщали, что во время визита в США 21 сентября президент Украины встретится с сенаторами, но в Конгрессе выступать не будет.

Сейчас удовлетворение запроса Белого дома на дополнительную помощь Вооруженным силам Украины остается под вопросом, в частности, из-за разногласий в вопросе у республиканцев в Палате представителей.

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Источник: CNN
Білий дім, Война в Украине, Владимир Зеленский, Конгресс США, Украина-США
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