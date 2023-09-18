Зеленський може виступити у Конгресі США під час обговорення допомоги Україні
Президент України Володимир Зеленський планує поспілкуватися з сенаторами Сполучених Штатів Америки у Конгресі США після зустрічі світових лідерів на Генеральній Асамблеї ООН в Нью-Йорку.
За даними журналістів, візит Зеленського на Капітолійський пагорб попередньо запланований на 21 вересня. Люди, які ознайомлені з планами президента України, говорили на умовах анонімності іноземним кореспондентам.
Конгрес США розглядатиме запит Білого дому про додаткову допомогу Україні, але ухвалення військової підтримки залишається під сумнівом.
Раніше низка західних медіа повідомляли, що під час візиту до США 21 вересня президент України зустрінеться із сенаторами, але у Конгресі не виступатиме.
Наразі задоволення запиту Білого дому на додаткову допомогу Збройним силам України залишається під питанням, зокрема, через розбіжності у питанні в республіканців у Палаті представників.
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Майбутнє вирішується в Україні – назва цьогорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії. До Києва вихідними з’їхалися світові лідери: політики, бізнесмени, економісти, історики, філософи та активісти. На два дні вони поринули у дискусії про те, якою має бути перемога України і як її пришвидшити. Основні критерії перемоги: без поступок територією, повернення полонених та викрадених дітей, засудження воєнних злочинців та членство в ЄС та НАТО.Наталя Луценко