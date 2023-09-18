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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Зеленський може виступити у Конгресі США під час обговорення допомоги Україні

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський планує поспілкуватися з сенаторами Сполучених Штатів Америки у Конгресі США після зустрічі світових лідерів на Генеральній Асамблеї ООН в Нью-Йорку.

За даними журналістів, візит Зеленського на Капітолійський пагорб попередньо запланований на 21 вересня. Люди, які ознайомлені з планами президента України, говорили на умовах анонімності іноземним кореспондентам.

Конгрес США розглядатиме запит Білого дому про додаткову допомогу Україні, але ухвалення військової підтримки залишається під сумнівом.

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Раніше низка західних медіа повідомляли, що під час візиту до США 21 вересня президент України зустрінеться із сенаторами, але у Конгресі не виступатиме.

Наразі задоволення запиту Білого дому на додаткову допомогу Збройним силам України залишається під питанням, зокрема, через розбіжності у питанні в республіканців у Палаті представників.

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Володимир Зеленський

Джерело: CNN
Білий дім, Війна в Україні, Володимир Зеленський, Конгрес США, Україна-США
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