Почему мосты на Чонгаре не удалось взорвать – объяснил генерал Соколов

Генерал-майор Андрей Соколов, который на начало вторжения РФ руководил группировкой войск Юг, объяснил, почему тогда не были взорваны мосты на границе с Крымом.

— Все мосты и дамбы находятся на полуострове Чонгар, на Мелитопольском направлении. На других направлениях — Каланчакском и Херсонском — мостов нет. Там два сухопутных перешейка: один на Чаплинку идет, другой — на Каланчак, — заявил он в интервью Украинской правде.

По его словам, попытки взорвать эти мосты были, однако оккупанты принимали меры, понимая их важность для переправки войск.

К тому же, как отметил Соколов, мосты надо взрывать не тогда, когда враг стоит перед ними, а еще до того, как он подошел к ним.

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— А когда противник уже находится перед мостом, он влияет и огнем, и диверсионными группами и на сам мост, и на средства подрыва, и на тех людей, которые должны взорвать, — добавил генерал.

Он напомнил, что в Геническе, на Арабатской стрелке, мост частично взорвали, но ценой жизни матроса 137 батальона, который не смог отойти под плотным огнем артиллерии.

— Насколько я знаю, противник уже влиял огнем, пытался не допустить подрыва моста. Матрос погиб уже из-за огня противника, потому что он обстреливал, и все вместе подорвалось, — говорит Соколов.

Генерал отметил, что на границе с Крымом мосты были заминированы еще в 2014 году, то есть на Чонгаре и в Геническе. Тогда же были заминированы и мосты вглубине, на Северо-Крымском и Каховском магистральном каналах. Они были под наблюдением военных, однако с 2015 года их количество уменьшалось и со временем часть объектов была разминирована, потому что некому было за ними присматривать.

— Все боеприпасы с них находились на складе в Чаплинке. И когда началась большая война, я дал команду в срочном порядке взрывать эти мосты через каналы. Некоторые мосты успели взорвать, на некоторые противник уже вышел, — добавил генерал.

В то же время мосты через Днепр не были заминированы, и он не знает, кто должен был позаботиться об этом на правом берегу Херсонской области.

— Я не мог никак повлиять на минирование мостов в Херсоне, потому что у меня не было даже материала для того, чтобы их заминировать. И еще же нужны техника, время и люди, которые бы осуществляли минирование, — подытожил Соколов.

Источник : Украинская правда

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