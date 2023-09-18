В момент вторжения на Юге было 1,5 тыс. защитников против 20 тыс. россиян – генерал

24 февраля 2022 года на Юге было сосредоточено около 1,5 тыс. украинских военных, а РФ имела до 20 тыс. живой силы и полное превосходство в технике раз в 20-25.

Об этом в интервью Украинской правде рассказал генерал-майор Андрей Соколов, который на начало вторжения был заместителем командующего ОК Юг и руководил группировкой войск Юг.

— В частности, в 59 бригаде личный состав примерно насчитывал 1 300 человек. Почему так мало? Потому что бригада перед этим вышла из зоны ООС, где-то в декабре, и находилась на восстановлении боеспособности. Процесс восстановления еще не завершился, когда их назначили в состав нашей группировки, — объяснил он.

По его словам, бригаду переместили на полигон в Алешковских песках, на тот момент она была укомплектована лишь на 60%.

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Соколов отметил, что артиллерия также была недоукомплектована, поскольку два дивизиона находились на учениях на полигоне в Девичках (Киевская область), а группа инженерного обеспечения — это саперы — на учениях в Каменец-Подольском.

— Плюс еще было где-то 250 человек в 137 батальоне морской пехоты, который был укомплектован тоже на 50%. И из этих 250 человек часть — срочники, которые вели стабилизационные действия на границе с Крымом, — уточнил генерал.

Эти стабилизационные действия предусматривали, что военные растянуты на участке до 200 км наблюдательными постами вдоль всей границы, поэтому, говорит Соколов, врага встречали фактически около 100 бойцов на трех опорных пунктах.

Речь идет об одном взводе (15-45 человек) в опорном пункте непосредственно перед мостом Чонгар, до взвода — возле КПВВ Каланчак и еще один взвод — вблизи села Каиры (Чаплинский КПВВ, напротив завода Титан).

— Безусловно, этого было недостаточно даже для ведения стабилизационной операции, — подчеркнул он.

По его данным, на Юг тогда наступали ориентировочно 25 батальонно-тактических групп — это до 20 тыс. личного состава.

— Против нас действовал 22 армейский корпус в полном составе, не менее дивизии 58 армии северо-кавказской, наиболее подготовленной, и где-то до половины 7 десантно-штурмовой дивизии. Это очень много. Это и артиллерия, и все эти средства, которые есть в их составе. Плюс воздушный компонент где-то до 140 самолетов, 60 вертолетов и корабельный состав их Черноморского флота, — добавил генерал.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 572-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник : Украинская правда

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