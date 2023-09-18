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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Чому мости на Чонгарі не вдалося підірвати – пояснив генерал Соколов

Чонгар
Фото: Держприкордонслужба

Генерал-майор Андрій Соколов, який на початку вторгнення РФ керував угрупованням військ Південь, пояснив, чому тоді не були підірвані мости на межі з Кримом.

– Всі мости і дамби розташовані на півострові Чонгар, на Мелітопольському напрямку. На інших напрямках – Каланчацькому й Херсонському – мостів немає. Там два сухопутних перешийки: один на Чаплинку йде, інший – на Каланчак, – заявив він в інтерв’ю Українській правді.

За його словами, спроби підірвати ці мости були, проте окупанти вживали заходів, розуміючи їх важливість для переправлення військ.

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До того ж, як зауважив Соколов, мости треба підривати не тоді, коли ворог стоїть перед ними, а ще до того, як він підійшов до них.

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– А коли противник уже перед мостом, він впливає і вогнем, і диверсійними групами і на сам міст, і на засоби підриву, і на тих людей, які повинні підірвати, – додав генерал.

Він нагадав, що у Генічеську, на Арабатській стрілці, міст частково підірвали, але ціною життя матроса 137 батальйону, який не зміг відійти під щільним вогнем артилерії.

– Наскільки я знаю, противник уже впливав вогнем, намагався не допустити підриву мосту. Матрос загинув уже через вогонь противника, бо він обстрілював, і все разом підірвалось, – каже Соколов.

Генерал наголосив, що на межі з Кримом мости були заміновані ще у 2014 році, тобто на Чонгарі та у Генічеську. Тоді ж були заміновані й мости вглибині, на Північно-Кримському та Каховському магістральному каналах. Вони були під наглядом військових, проте з 2015 року їх кількість зменшувалася і з часом частина об’єктів була розмінована, тому що нікому було за ними приглядати.

– Усі боєприпаси з них були на складі в Чаплинці. І коли почалась велика війна, я дав команду в терміновому порядку підривати ці мости через канали. Деякі мости встигли підірвати, на деякі противник уже вийшов, – додав генерал.

Водночас мости через Дніпро не були заміновані, і він не знає, хто мав подбати про це на правому березі Херсонської області.

– Я не міг ніяк вплинути на замінування мостів у Херсоні, тому що в мене не було навіть матеріалу для того, щоб їх замінувати. І ще ж треба техніка, час і люди, які би здійснювали замінування, – підсумував Соколов.

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Джерело: Українська правда
Арабатська стрілка, Війна в Україні, Дніпро, Крим, Міст, Російська агресія, Херсонська область, Чонгар
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