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Малиновская Ангелина, редактор ленты

ТЦК будут иметь мобильные военнообязанных: в Раде зарегистрирован закон о е-реестре

Українські військові, армія, ЗСУ, війна
Фото: Getty Images

18 сентября в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о создании в Украине электронного реестра военнообязанных.

— Задачей законопроекта является уточнение взаимодействия государственных реестров при предоставлении статуса участника боевых действий, а также упрощение процедуры оформления статуса участника боевых действий во время действия военного положения, лица с инвалидностью вследствие войны и члена семьи погибших (умерших) защитников и защитниц Украины, — говорится в законопроекте №10062.

В Реестр будут заносить персональные и служебные данные призывников, военнообязанных и резервистов, а также информацию о потребности в комплектовании личным составом ВСУ и других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, кроме информации, составляющей государственную тайну.

Также законопроект предусматривает передачу Министерству обороны данных об украинцах в возрасте от 17 до 60 лет, которые содержатся в различных государственных реестрах — Налоговой службы, Минздрава, Минюста, МВД, ЦИК, Госмиграционной службы и других ведомств.

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В частности, военное ведомство получит доступ к личным номерам телефонов и адресам электронной почты военнообязанных. Вся соответствующая информация будет содержаться в электронном кабинете военнообязанного, который должен быть создан в соответствии с этим проектом закона.

Также законопроектом упрощается процесс получения статуса участника боевых действий (УБД). Теперь это будет происходить на основании справки о непосредственном участии лица в защите государства, которую оформляют в электронном виде.

Напомним, что ранее новый министр обороны Рустем Умеров объявил о намерениях ввести в Украине электронный военный билет, запустить единый реестр призывников.

Єдиний реєстр військовозобов'язаних, Война в Украине, Верховна Рада, Военное положение, Закон, мобілізація
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