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ТЦК матимуть мобільні військовозобов’язаних: у Раді зареєстровано закон про е-реєстр

Українські військові, армія, ЗСУ, війна
Фото: Getty Images

18 вересня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про створення в Україні електронного реєстру військовозобов’язаних.

– Завданням законопроєкту є уточнення взаємодії державних реєстрів під час надання статусу учасника бойових дій, а також спрощення процедури оформлення статусу учасника бойових дій під час дії воєнного стану, особи з інвалідністю внаслідок війни та члена сім’ї загиблих (померлих) захисників і захисниць України, – йдеться у законопроєкті №10062.

До Реєстру заноситимуть персональні та службові дані призовників, військовозобов’язаних та резервістів, а також інформацію про потребу у комплектуванні особовим складом ЗСУ та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, крім інформації, що становить державну таємницю.

Також законопроєкт передбачає передання Міністерству оборони даних про українців віком від 17 до 60 років, які містяться у різних державних реєстрах – Податкової служби, МОЗ, Мін’юсту, МВС, ЦВК, Держміграційної служби та інших відомств.

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Зокрема, військове відомство отримає доступ до особистих номерів телефонів та адрес електронної пошти військовозобов’язаних. Вся відповідна інформація міститиметься у електронному кабінеті військовозобовʼязаного, який має бути створений відповідно до цього проєкту закону.

Також законопроєктом спрощується процес отримання статусу учасника бойових дій (УБД). Тепер це відбуватиметься на підставі довідки про безпосередню участь особи у захисті держави, яку оформлюють в електронному вигляді.

Нагадаємо, що раніше новий міністр оборони Рустем Умєров оголосив про наміри запровадити в Україні електронний військовий квиток, запустити єдиний реєстр призовників.

Єдиний реєстр військовозобов'язаних, Війна в Україні, Верховна Рада, Воєнний стан, Закон, мобілізація
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