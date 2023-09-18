В Донецке прогремели взрывы: сообщают о прилете в администрацию Пушилина

В понедельник, 18 сентября, во временно оккупированном Донецке прогремели взрывы.

Как сообщают РосСМИ, ударили в оккупационную администрацию так называемого главы “ДНР” Дениса Пушилина.

В соцсетях распространяют видео, на котором видны густые клубы черного дыма над зданием так называемой администрации.

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В местных Тelegram-каналах сообщают о якобы двух пострадавших. Впрочем, сам Пушилин не пострадал.



Полномасштабная война в Украине длится уже 572-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Фото: Скриншот из видео

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