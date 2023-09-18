У Донецьку пролунали вибухи: повідомляють про приліт в адміністрацію Пушиліна

У понеділок, 18 вересня, у тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи.

Як повідомляють РосЗМІ, вдарили в окупаційну адміністрацію так званого голови “ДНР” Дениса Пушиліна.

У соцмережах поширюють відео, на якому видно густі клуби чорного диму над будівлею так званої адміністрації.

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У місцевих Тelegram-каналах повідомляють про нібито двох постраждалих. Втім, сам Пушилін не постраждав.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 572-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Фото: Скріншот з відео

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