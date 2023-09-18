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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

У Донецьку пролунали вибухи: повідомляють про приліт в адміністрацію Пушиліна

У Донецьку пролунали вибухи: повідомляють про приліт в адміністрацію Пушиліна

У понеділок, 18 вересня, у тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи. 

Як повідомляють РосЗМІ, вдарили в окупаційну адміністрацію так званого голови “ДНР” Дениса Пушиліна. 

У соцмережах поширюють відео, на якому видно густі клуби чорного диму над будівлею так званої адміністрації. 

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У місцевих Тelegram-каналах повідомляють про нібито двох постраждалих. Втім, сам Пушилін не постраждав.


Повномасштабна війна в Україні триває вже 572-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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Фото: Скріншот з відео

Війна в Україні, Денис Пушилін, Донецьк, Російська агресія
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Майбутнє вирішується в Україні – назва цьогорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії. До Києва вихідними з’їхалися світові лідери: політики, бізнесмени, економісти, історики, філософи та активісти. На два дні вони поринули у дискусії про те, якою має бути перемога України і як її пришвидшити. Основні критерії перемоги: без поступок територією, повернення полонених та викрадених дітей, засудження воєнних злочинців та членство в ЄС та НАТО.

Наталя Луценко
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