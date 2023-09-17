Бавовна под вечер: в Севастополе прогремели взрывы
Во временно оккупированном Севастополе в воскресный вечер слышны взрывы.
Об этом сообщают СМИ.
Официального подтверждения пока не было. Следим за ситуацией.
Сообщается, что попадание было в районе мыса Фиолент.
Позже глава Общественного совета при Одесской ОВА Сергей Братчук сообщил, что предварительно, взрывы в районе мыса Фиолент прозвучали вблизи части радиотехнической разведки или части ПВО, расположенных рядом с Монастырским шоссе.
Также издание Бабель со ссылкой на источники сообщило, что взрывы в Севастополе — совместная операция ГУР и ВМС.
Напомним, что в ночь на 13 сентября в Севастополе прогремели взрывы, после чего произошел пожар на Севастопольском морском заводе.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 571-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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