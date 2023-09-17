Бавовна под вечер: в Севастополе прогремели взрывы

Во временно оккупированном Севастополе в воскресный вечер слышны взрывы.

Об этом сообщают СМИ.

Официального подтверждения пока не было. Следим за ситуацией.

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Сообщается, что попадание было в районе мыса Фиолент.

Позже глава Общественного совета при Одесской ОВА Сергей Братчук сообщил, что предварительно, взрывы в районе мыса Фиолент прозвучали вблизи части радиотехнической разведки или части ПВО, расположенных рядом с Монастырским шоссе.

Также издание Бабель со ссылкой на источники сообщило, что взрывы в Севастополе — совместная операция ГУР и ВМС.

Напомним, что в ночь на 13 сентября в Севастополе прогремели взрывы, после чего произошел пожар на Севастопольском морском заводе.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 571-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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