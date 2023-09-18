ВСУ ликвидировали командующего 31 бригадой армии РФ, который участвовал в штурме Гостомеля

Вооруженные силы Украины ликвидировали командующего 31 десантно-штурмовой бригадой Вооруженных сил Российской Федерации полковника Андрея Кондрашкина.

Об этом сообщает Информационное сопротивление со ссылкой на коллаборациониста, командира российского батальона Восток Александра Ходаковского.

Бригада, которой командовал Кондрашкин, участвовала во всех крупнейших битвах войны против Украины – от десанта в аэропорт Гостомель.

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Также известно, что Кондрашкин участвовал в войне в Чечне. Сам он говорил об участии как минимум в трех военных конфликтах.

Министерство обороны РФ ликвидацию командующего 31 десантно-штурмовой бригадой не комментировало.

Напомним, за минувшие сутки Силы обороны Украины уничтожили 620 российских оккупантов и сожгли 108 единиц вражеского вооружения.

Таким образом на 18 сентября потери личного состава армии РФ достигли уже почти 273 тыс.

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