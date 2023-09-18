ЗСУ ліквідували командувача 31-ї бригади армії РФ, який брав учать у штурмі Гостомеля
Збройні сили України ліквідували командувача 31-ї десантно-штурмової бригади Збройних сил Російської Федерації полковника Андрія Кондрашкіна.
Про це повідомляє Інформаційний спротив з посиланням на колаборанта, командира російського батальйону Восток Олександра Ходаковського.
Бригада, якою командував Кондрашкін, брала участь у всіх найбільших битвах війни проти України, починаючи з десанту до аеропорту Гостомель.
Також відомо, що Кондрашкін брав участь у війні в Чечні. Сам він говорив про участь щонайменше у трьох воєнних конфліктах.
Міністерство оборони РФ ліквідацію командувача 31-ї десантно-штурмової бригади не коментувало.
Нагадаємо, за минулу добу Сили оборони України знищили 620 російських окупантів і спалили 108 одиниць ворожого озброєння.
Таким чином на 18 вересня втрати особового складу армії РФ сягнули вже майже 273 тис.
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