Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Хто отримує стипендії у 2023 році та у якому розмірі
Створює труднощі для ППО: що відомо про крилаті ракети та які має РФ
Розтрощені авто та багато “швидких”: на виїзді з Києва сталася масштабна ДТП
ППО знищила всі 17 запущених росіянами Шахедів – Повітряні сили
Терміново
На Хмельниччині уламки ракет впали на колію та територію підприємства
Україна
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

ЗСУ ліквідували командувача 31-ї бригади армії РФ, який брав учать у штурмі Гостомеля

ЗСУ ліквідували командувача 31-ї бригади армії РФ, який брав учать у штурмі Гостомеля
Фото: Факти ICTV

Збройні сили України ліквідували командувача 31-ї десантно-штурмової бригади Збройних сил Російської Федерації полковника Андрія Кондрашкіна.

Про це повідомляє Інформаційний спротив з посиланням на колаборанта, командира російського батальйону Восток Олександра Ходаковського.

Бригада, якою командував Кондрашкін, брала участь у всіх найбільших битвах війни проти України, починаючи з десанту до аеропорту Гостомель.

Зараз дивляться

Також відомо, що Кондрашкін брав участь у війні в Чечні. Сам він говорив про участь щонайменше у трьох воєнних конфліктах.

Міністерство оборони РФ ліквідацію командувача 31-ї десантно-штурмової бригади не коментувало.

Нагадаємо, за минулу добу Сили оборони України знищили 620 російських окупантів і спалили 108 одиниць ворожого озброєння.

Таким чином на 18 вересня втрати особового складу армії РФ сягнули вже майже 273 тис.

Читайте також
ЗСУ ліквідували на Запоріжжі начальника штабу 810 бригади морської піхоти РФ
Юрій Павлов

Армія Росії, Війна в Україні, ЗСУ, Російська агресія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
У момент вторгнення на Півдні було 1,5 тис. захисників проти 20 тис. росіян – генерал
Бої на фронті
Окупанти через Маріуполь перекидають резерви на Запорізький напрямок – партизани
Російські танки, техніка РФ
Бійці бригади Лють показали, як звільняли Кліщіївку
військова техніка, ЗСУ, війна
Зеленський у США проситиме більше зброї, щоб прискорити війну – Подоляк
ЗСУ ліквідували командувача 31-ї бригади армії РФ, який брав учать у штурмі Гостомеля
Контрнаступ ЗСУ триває успішно, росіяни говорять лише про оборону – Подоляк
ЗСУ на фронті

Завантаження

Ігри
Відео
Підсумки саміту YES: про що говорили та до чого домовились

Майбутнє вирішується в Україні – назва цьогорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії. До Києва вихідними з’їхалися світові лідери: політики, бізнесмени, економісти, історики, філософи та активісти. На два дні вони поринули у дискусії про те, якою має бути перемога України і як її пришвидшити. Основні критерії перемоги: без поступок територією, повернення полонених та викрадених дітей, засудження воєнних злочинців та членство в ЄС та НАТО.

Наталя Луценко
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (17.09.2023)
ЗСУ ліквідували командувача 31-ї бригади армії РФ, який брав учать у штурмі Гостомеля
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (17.09.2023)
ЗСУ ліквідували командувача 31-ї бригади армії РФ, який брав учать у штурмі Гостомеля
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (17.09.2023)
ЗСУ ліквідували командувача 31-ї бригади армії РФ, який брав учать у штурмі Гостомеля
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (17.09.2023)
ЗСУ ліквідували командувача 31-ї бригади армії РФ, який брав учать у штурмі Гостомеля
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь